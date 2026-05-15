Pokémon GO: Guide zum Community Day Classic mit Kapuno – So nutzt ihr das Event richtig aus

Am Wochenende wartet das starke Monster Kapuno im Community Day Classic in Pokémon GO auf euch. MeinMMO zeigt euch, was beim Event passiert und wie ihr euch vorbereiten könnt.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic ist eine besondere Form eines Community Days. Er ähnelt inhaltlich der regulären Variante des Events sehr, bringt jedoch ein Monster in den Mittelpunkt, das in der Vergangenheit selbst bereits einen Community Day hatte.

Beim Community Day Classic im Mai 2026 kehrt Kapuno zurück. Das Unlicht-Drachen-Monster stammt aus der 5. Generation und kann sich zu Duodino sowie anschließend zum starken Angreifer Trikephalo entwickeln. Wir haben euch alle wichtigen Informationen zum Event zusammengefasst.

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Community Day Classic im Mai mit Kapuno – Start & alle Boni des Events

Was? Community Day Classic mit Kapuno

Wann? Samstag, dem 16. Mai 2026 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Exklusive Attacke: Wirbler für Trikephalo, wenn ihr es bis 21:00 Uhr entwickelt

Boni:

– Erhöhte Shiny-Chance für Kapuno

– 3-fache Menge an Erfahrungspunkten beim Fangen

– Rauch hält 3 Stunden lang an, wenn ihr das Item im Event aktiviert (nicht der tägliche Abenteuerrauch)

– Lockmodule halten 1 Stunde lang an, wenn ihr sie im Event aktiviert

– Schnappschussüberraschungen mit Kapuno

– Feldforschungen mit Kapuno

Weitere Inhalte des Events: Wie auch bei den letzten Community Days habt ihr in der Zeit von 14:00 bis 21:00 Uhr die Chance, Kapuno mit Lockmodulen anzulocken. Diese Exemplare haben, auch nach 17:00 Uhr, weiterhin eine erhöhte Shiny-Chance. Außerdem könnt ihr hier Kapuno mit Spezialhintergrund anlocken.

Für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) habt ihr zudem die Möglichkeit, eine Spezialforschung für das Event zu erwerben. Dort erhaltet ihr 3 Begegnungen mit Kapuno mit Spezialhintergrund, 1 Premium-Kampf-Pass, 1 Sonderbonbon XL sowie weitere Begegnungen mit Kapuno.

Lohnt sich der Community Day Classic?

Für Sammler: Habt ihr Kapuno und die Entwicklungen bisher noch nicht als Shiny erhalten können, dann ist das Event die beste Chance, diese Lücken zu schließen.

Für Kämpfer: Trikephalo gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO vom Typ Unlicht. Es lohnt sich also, das eine oder andere Exemplar zu ergattern.

Kapuno ist von Zeit zu Zeit auch bei Rocket-Rüpeln verfügbar. Ihr solltet also außerdem viele Bonbons des Monsters im Community Day Classic sammeln, damit ihr gut vorbereitet seid, falls ihr die Crypto-Variante von Kapuno eines Tages erhaltet. Eine bessere Gelegenheit, um viele Bonbons zu sammeln, wird es wohl nicht mehr geben.

Für Medaillen: Habt ihr die Fang-Medaille vom Typ Drachen noch nicht auf Platin, könnt ihr in dem Event viel Fortschritt dafür erhalten. Medaillen sind wichtig, wenn ihr Level 80 in Pokémon GO erreichen wollt.

Die perfekte Vorbereitung für den Community Day Classic im Mai

Schafft Platz: Wenn ihr möglichst viele Kapuno fangen wollt, dann benötigt ihr entsprechend Platz in eurer Pokémon-Box. Sortiert also bereits vor dem Event aus. Sollte eure Box innerhalb des Events voll sein, dann sortiert schnell eure neuen Monster aus.

Sammelt Items: Ihr benötigt viele Bälle, wenn ihr viele Monster fangen wollt. Diese erhaltet ihr durch PokéStops und durch das Öffnen von Geschenken. Außerdem solltet ihr Sananabeeren für das Event bereithalten, damit ihr mehr Bonbons beim Fangen von Kapuno erhaltet.

Durch den Einsatz von Rauch und Lockmodulen könnt ihr noch weitere Exemplare von Kapuno anlocken. Habt ihr das vor, dann solltet ihr auch diese Items in eurem Itembeutel haben. Durch die Wirkdauer von 3 Stunden des Rauchs benötigt ihr nur einen Rauch, um das Item über dem gesamten Event hinweg aktiv zu halten.

Mega-Entwicklungen: Habt ihr die passende Mega-Entwicklung in Pokémon GO aktiv, dann könnt ihr für jedes gefangene Kapuno zusätzliche Erfahrungspunkte, ein weiteres Bonbon sowie eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons (ab Level 40) erhalten.

Um diese Boni zu nutzen, müsst ihr eine Mega-Entwicklung vom Typ Drachen oder Unlicht während des Community Day Classics aktiv haben. Dafür eignen sich die folgenden Entwicklungen

Mega-Glurak X

Mega-Garados

Mega-Dragoran

Mega-Ampharos

Mega-Hundemon

Mega-Despotar

Mega-Gewaldro

Mega-Zobiris

Mega-Tohaido

Mega-Absol

Mega-Brutalanda

Mega-Latias

Mega-Latios

Mega-Rayquaza

Mega-Knakrack

Mega-Calamenero

Werdet ihr losziehen und Kapuno jagen? Schreibt es uns in die Kommentare! Neben dem Community Day Classic gibt es noch einige weitere Events, die im aktuellen Monat stattfinden. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Mai 2026 in Pokémon GO.