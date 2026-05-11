Trainer in Pokémon GO zeigt stolz sein perfektes Garados, schockt Spieler mit seinen Zahlen

Ein Trainer arbeitete jahrelang auf das perfekte Monster in Pokémon GO hin. Quasi nebenbei erzielte er dabei Zahlen, die Spieler fast noch mehr beeindruckten.

Garados ist ein echter Klassiker. Der mächtige Wasserdrache ist seit Generation 1 an Bord und hat sich bei vielen Spielern über Jahrzehnte hinweg einen Platz in ihrem Herzen gesichert.

Schließlich entwickelt sich das Monstrum aus dem unscheinbaren Karpador. Aus dem nutzlosen Fisch wird ein mächtiger Angreifer. Für viele dürfte Garados auch das erste Shiny gewesen sein, denn man konnte es in den Johto-Spielen im Laufe der Story in seiner roten Variante fangen.

Ein Garados-Fan zeigte sich jedenfalls letztens auf Reddit: Der Trainer entschied sich nämlich, erst dann ein Shiny-Garados zu entwickeln, wenn er das perfekte Karpador dafür hat.

Es sollte Shiny sein

Es sollte perfekte Werte haben

Und es sollte möglichst auch noch ein Glückspokémon sein

10 Jahre soll es laut dem Spieler gedauert haben, bis er ein solches Exemplar hatte. Klar, dass er sein Ergebnis stolz auf Reddit zeigte.

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So viel Sternenstaub, so viele Bonbons

In den Kommentaren zeigen sich viele User extrem beeindruckt von der unfassbaren Geduld des Trainers. Der zeigt sogar noch, dass er durchaus schon mal ein paar Shiny-Karpador gefangen hatte. Nur das Perfekte war eben bis vor kurzem nicht dabei.

Ganz nebenbei zeigt der Trainer über seine Screenshots aber auch, was für Effekte seine jahrzehntelange Garados-Jagd abseits vom Pokémon-Fang bewirkte.

Er sammelte Sternenstaub in Millionenhöhe: 61.735.181 Sternenstaub stehen zu Buche

54.270 Karpador-Bonbons sind ebenfalls zusammengekommen

Außerdem sammelte er 748 XL-Bonbons und 3.599 Mega-Energien für Garados

Das sind unfassbar hohe Zahlen, mit denen er sich auf jeden Fall ein Top-Top-Top-Garados zusammenbauen kann. In der Community sorgt das für Eindruck.

Heiliger Sternenstaub, Batman , zeigt sich User Different_Leather_84 beeindruckt (auf Reddit)

, zeigt sich User Different_Leather_84 beeindruckt (auf Reddit) Kumpel, ich glaube, du kannst es dir leisten, ein paar nicht so gute mit der Menge an Bonbons zu entwickeln, meint User ProofHorseKzoo (auf Reddit).

10 Jahre und du hast niemals auch nur ein einziges in Shiny-Garados entwickelt? Diese Art Geduld könnte ich mir nicht mal vorstellen, so User Own_Sock4468 (auf Reddit).

In den Kommentaren teilt der Trainer noch, dass er 15.360 Karpador gesehen und 13.126 Karpador gefangen hat. Wenn das kein echter Fan ist!

Habt ihr auch ein Pokémon, bei dem ihr auf das perfekte Monster hinarbeitet? Von denen ihr jedes einzelne Exemplar fangt? Erzählt es uns in den Kommentaren! (Beim Autor dieses Artikels ist es übrigens das verdammte Shiny-Bidiza, das sich seit Jahren versteckt. Denn Bidiza ist offfensichtlich das beste Pokémon aller Zeiten. Aber bald ist es soweit! Bestimmt!).