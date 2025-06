Stellar Blade ist für den PC erschienen. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat die Version mit der PS5 verglichen und die Unterschiede sind groß. Doch der Neukauf der PC-Version lohnt sich nur bedingt, wenn ihr das Spiel bereits an der PS5 durchgespielt habt.

Mit Stellar Blade hat Entwickler „Shift Up“ einen riesigen Erfolg gelandet. Erst auf der PS5 und jetzt auch auf dem PC, teilweise mit fast 200.000 Spielern auf Steam gleichzeitig. Doch das Spiel bietet nicht nur sehr gutes Gameplay, sondern im Vergleich zur PS5-Version eine deutlich verbesserte Technik an.

Teilweise sieht man hier sehr deutlich, warum der PC der PS5 teils deutlich überlegen ist. Dabei zeigte die PS5-Version zu Release, wie gut ein Spiel optimiert sein kann.

Wer hat da getestet? Ich bin Tech Editor auf MeinMMO und habe ein Faible für Peripherie und test Mäuse, Tastaturen und Gaming-Headsets. Für MeinMMO teste ich seit 2019 Hardware für unsere Leser. Insbesondere Gaming-Mäuse gehören zu meinen absoluten Favoriten. Neben der PS5 spiele ich auch an meinem Steam Deck. Sowohl die PC-Version als auch das Spiel für die PS5 habe ich privat im Einzelhandel bzw. über Steam erworben. Benedikt Schlotmann

Stellar Blade: PS5-Version gegen PC

Für den direkten Vergleich habe ich mir jedes Mal die gleiche Ansicht im Spiel gesucht und nebeneinander gestellt. Alle Aufnahmen habe ich in Full-HD erstellt, um eine faire Vergleichbarkeit zu haben. Auf der PS5 mit den bestmöglichen Optionen, am PC mit den besten Settings (Sehr hoch). Die PC-Version nutzt in meinem Fall außerdem FSR 3.0 von AMD. Die 120 FPS am PC lassen sich auf den Screenshots nicht abbilden.

Öffnet die Bilder am besten mit einem Klick, dann seht ihr die Unterschiede am deutlichsten. In der reinen Galerieansicht fallen die Unterschiede nicht so deutlich auf.

Beispiel 1

(PC-Version) Stellar Blade Startgebiet (PS5) Stellar Blade Startgebiet

Standort: Startgebiet, Eidos VII | In Demo verfügbar: Ja

Achtet einmal auf die Lichtbrechung der Gondel und vor allem auf die Tiefenschärfe. Insbesondere die Hauswände auf der rechten Seite. Achtet außerdem auf die Bodentexturen direkt unterhalb von Eve am Bildrand.

Beispiel 2

(PC-Version) Stellar Blade Fernansicht Stadt (PS5) Stellar Blade Fernansicht Stadt

Standort: Startgebiet, Eidos VII, direkt nach dem Intro | In Demo verfügbar: Ja

Achtet auf den Wolkenkratzer in der Bildmitte und auf die Vegetation direkt auf der linken Seite oder auf die Bäume im Hintergrund. Die Engelsfigur direkt links von Eve im Hintergrund ist auch ein guter Indikator für die Grafikqualität der beiden Versionen.

Beispiel 3

(PC-Version) Petelos Plaza (PS5) Petelos Plaza

Standort: Petelos Plaza | In Demo verfügbar: Nein

Achtet auf die Figur oberhalb der Plakette „Petelos Plaza.“ Achtet außerdem auf Details wie vorne den roten Kaugummiautomaten und die roten Verkehrshütchen

Beispiel 4

(PC-Version) Detailansicht EVE (PS5) Detailansicht EVE

Standort: Bahnhof Petelos Plaza | In Demo verfügbar: Nein

Hauptaugenmerk solltet ihr auf Eve legen: Ihre Gesichtszüge, ihre Haare und vor allem die Schattenbrechung. Achtet auch einmal auf das Geländer im Hintergrund und die sonnige Hauswand.

Beispiel 5 (Video)

Standort: Parkhaus in Eidos VII | In Demo verfügbar: Ja

Den ersten echten Bosskampf gegen Abaddon könnt ihr bereits in der Demo ausprobieren. Im Gameplay-Mitschnitt habe ich PS5- und PC-Version nebeneinandergestellt. Hier seht ihr die Unterschiede noch einmal deutlich. Hier seht ihr etwa auch, dass die PS5 in den ersten 10 Sekunden des Intros Daten nachladen muss, während der PC die Daten schon hat.

Öffnet das Video am besten im Querformat und im Vollbild, damit ihr die Unterschiede gut erkennen könnt.

Aufgrund technischer Beschränkungen seht ihr das Video nur mit 60 Hz. Die deutlich höheren 120 FPS der PC-Version im Vergleich zu den 60 FPS der PS5 könnt ihr nicht sehen.

Stellar Blade sieht am PC in allen Bereichen deutlich schicker aus

Wo profitiert der PC am stärksten? Der PC profitiert vor allem bei Details bei Objekten und speziell der Auflösung von Texturen und der Tiefenschärfe. Die PC-Version sieht an allen Ecken ein ganzes Stück besser aus, wenn einem denn die entsprechende Hardware zur Verfügung steht.

Auf der PS5 lassen sich obendrein kurze Ruckler beim Nachladen beobachten, etwa im Kampf gegen Abaddon: Während am PC die Texturen und der Hintergrund sofort knackscharf sind, lädt die PS5 die Daten noch zwei Sekunden lang nach.

Hinzu kommt: Das Spiel fühlt sich am PC dank der 120 FPS einfach flüssiger als an der PS5 an. Das ist aber tatsächlich keine große Überraschung. Ein Action-Spiel wie Stellar Blade profitiert einfach enorm von einer hohen Bildrate.

Der Vergleich zeigt zumindest mir sehr deutlich, dass die PS5 in vielen Bereichen hinter der PC-Version zurücktreten muss. Und Stellar Blade zeigt mir diese Unterschiede besonders deutlich.

PC-Version lohnt sich nur für absolute Fans, denn neues Gameplay gibt es nicht

Lohnt sich die PC-Version? Habt ihr so wie ich sowohl die PS5-Version als auch die PC-Version gekauft, dann seht ihr sehr schnell die Unterschiede. Insbesondere dann, wenn ihr vom PC noch einmal auf die Konsole zurückwechselt. Aus grafischer Perspektive lohnt sich der Kauf auf jeden Fall, denn das Spiel wirkt viel hübscher und detailreicher und die 120 FPS sind in meinen Augen das Upgrade wert.

Aus Gameplay-Perspektive bekommt ihr jedoch nichts Neues. Habt ihr das Spiel bereits auf der PS5 durchgespielt, dann gibt es auf dem PC keine neuen Inhalte. Auch keine wirklichen „Ab-18“-Inhalte, die meine Kollegen nicht müde werden zu betonen und die man im Spiel vergeblich suchen wird. Für richtige „Ab-18“-Inhalte müsst ihr schon Baldur’s Gate 3 spielen.

