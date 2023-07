Neues Survival-Game auf Steam erinnert an Among Us – Aber ihr seid nicht so nutzlos nach eurem Tod

Packende Spannung und nervenzerreißende Entscheidungen warten auf euch: Am 10. August wird die bekannte Plattform Steam die Pforten zu einer brandneuen Zombie-Survival-Beta öffnen, die im „Walking Dead“-Universum spielen wird. MeinMMO erzählt euch etwas zum innovativem Gameplay und erklärt euch, wie ihr eine Möglichkeit habt, in die geschlossene Beta zu kommen.

Was ist das für ein Spiel? Schon in der Vergangenheit überzeugte der Pusblisher “Skybound Games”, mit Titeln wie “The Walking Dead: The Telltale Definitive Series“, zahlreiche Fans von Zombie-Apokalypsen. In der Neuerscheinung “The Walking Dead: Betrayal” werden 5-8 Teilnehmer in einer postapokalyptischen Welt zurückgelassen. Der Startschuss fällt ohne Ressourcen, weshalb die Spieler von Anfang an zum Teamwork gezwungen sind.

Gemeinsam müssen sie Erzeugnisse sammeln, um beispielsweise lebensrettendes Essen zu kochen oder wertvolle Waffen herzustellen, um sich gegen die unerbittliche Zombie-Horde zu verteidigen. Doch unter ihnen verbergen sich auch Verräter, die nur ein Ziel haben: ihre Mitstreiter zu eliminieren.

Das können sie auf die unterschiedlichsten Weisen verrichten. Ob sie die Lebensmittel vergiften, Fallen stellen oder auch Lärm machen, um die draußen wartende Zombie-Horde anzulocken – Kreativität und Gerissenheit ist gefragt.

Doch hier kommt ein neuartiges Feature ins Spiel, weswegen sich dieses Spiel von den bisher bekannten Titeln, wie „Among Us“, abhebt: Sollte ein Spieler den Tod finden, ist es nicht das Ende. Einen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Anders als bei Among Us: Keine Langeweile nach dem Tod

Was macht The Walking Dead: Betrayal anders als Among Us? Wer in Among Us vom Verräter getötet worden ist, konnte nur als nutzloser Geist herumfliegen und zuschauen.

Im neuen Walking-Dead-Spiel haben die Toten jedoch die Möglichkeit, sich in einen Zombie zu teleportieren und so die Verräter aufzuspüren oder ihre noch lebenden Freunde zu warnen und zu unterstützen. Sie können zum Beispiel die Zombies in die Richtung des Verräters locken, was zu ganz anderen Spielmechaniken führt, wie man sie bereits kennt. Und das war noch nicht alles.

Kommunikation ist der Schlüssel zum Überleben: Daher verfügt das Spiel über einen Proximity-Chat, der es ermöglicht, sich mit anderen Spielern in der Nähe zu verständigen. Sobald zwei Spieler das gleiche Farbradio finden, können sie auch auf weiterer Entfernung kommunizieren. Ebenso gibt es einen Text-Chat und Emotes, wie es aus vielen anderen Spielen schon bekannt ist.

Wie kommt man in die Beta? Die geschlossene Beta beginnt am 10. August. Jedoch ist die Teilnahme begrenzt.

Möchtet ihr Teil dieses spannenden Abenteuers sein? Dann habt ihr zwei Möglichkeiten, euch anzumelden: Entweder begebt ihr euch auf den Discord-Server des Spiels und fordert eine Zugangsmöglichkeit an oder registriert euch auf Steam, um benachrichtigt zu werden, sobald weitere Teilnehmer angenommen werden (via Steam).

Bereitet euch auf Nervenkitzel und Adrenalin vor, wenn “The Walking Dead: Betrayal” seinen vollen Release feiert. Ein Datum dafür gibt es bisher aber nicht – auf Steam steht der Titel auf „Bald verfügbar“.

Seid bereit, um eure Überlebensfähigkeiten auf die Probe zu stellen und den Verräter zu enttarnen, oder kämpft als Team gegen die heranrückende Zombie-Horde.

Mehr starke Survival-Spiele findet ihr in unserer großen Liste: Die 25 besten Survival-Games 2023 für PlayStation, PC und Xbox