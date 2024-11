Ich habe das neue kostenlose Spiel gespielt, von dem die Reviews auf Steam schwärmen – Und jetzt verstehe ich, warum es alle lieben

Auf Steam hat ein kostenloser Dating-Simulator fast nur positive Reviews. MeinMMO-Autorin Johanna Heuck hat das Spiel für euch ausprobiert und bemerkt: Hier steckt viel mehr hinter, als zunächst gedacht.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um das Spiel PockeDate! – Pocket Dating Simulator, ein texbasiertes Spiel in Pixelgrafik. Ihr datet das Anime-Mädchen Akari, die euch von Anfang an toll findet und euch selbst komische Antworten verzeihen wird.

Es gibt eine Reihe verschiedener Dates, auf die ihr mit ihr gehen könnt: unter anderem zum Strand, ins Einkaufszentrum oder in ein Eiscafé. Die Dates können auf vier verschiedene Arten verlaufen: Schlecht, zufriedenstellend, gut oder perfekt, je nachdem, was ihr für Antworten wählt.

Mit dem Trailer erhaltet ihr einen ersten Eindruck des Spiels:

Wie beliebt ist das Spiel? Auf Steam ist das Spiel noch ein versteckter Geheimtipp. Stand jetzt hat das Spiel nur sehr wenige Bewertungen, diese sind aber überwiegend positiv: 98 % der Bewertungen sind positiv (via steam).

Mit einem einfachen Date fängt alles an, bevor es abrutscht.

PockeDate! verwandelt sich in psychologischen Horror

Wie läuft PocketDate ab? Das Ziel ist simpel: Gewinnt das Herz von Akari, bis sie euch zu sich nach Hause einlädt. Dafür müsst ihr auf den Dates die richtigen Antworten wählen und so die Herzleiste neben ihr vollmachen.

Der erste Durchgang, der, wenn ihr nur die guten Antworten wählt, reibungslos verlaufen wird, ist noch ganz harmonisch. Nur zwischendurch lässt das Spiel immer wieder durchblitzen, dass hier mehr hinter steckt.

Beispielsweise durchbricht Akari ganz gerne die vierte Wand.

Habt ihr es nach Hause zu Akira geschafft und sie als Freundin gewonnen, werden die Dates von vorne anfangen und der Dialog wird sich größtenteils wiederholen. Ihr seid in einer Endlosschleife an Dates gefangen.

Was ist das Besondere an PockeDate? Gebt ihr die falschen Antworten oder spielt ihr einfach nur lange genug, werden andere Dialogfelder von Zeit zu Zeit aufploppen.

Das Spiel verwandelt sich auf diese Art durch die Endlosschleife in einen psychologischen Horror. Die Fassade von Akira fällt immer mehr auseinander und aus dem unscheinbaren Dating-Simulator wird schnell ein Horrorspiel.

Am Anfang des Spiels gibt es eine Warnung, die auch gleichzeitig ein Hinweis auf die Lösung ist.

Doch ihr könnt daraus ausbrechen und verschiedene Enden freispielen, die alle ein Stück von der Wahrheit offenbaren. Dafür dass das Spiel kostenlos ist und in seiner Aufmachung simpel gehalten wurde, bietet es Tiefgang und viel Inhalt.

Wenn ihr also Lust auf ein kostenloses Spiel habt und ihr verzwickte Storyspiel mögt, können wir euch PockeDate! nur ans Herz legen. Hier geht es zu PockeDates auf Steam!

Habt ihr PockeDate! schon gespielt oder habt ihr es vor? Schreibt es uns in die Kommentare! Nicht immer müssen Dating-Simulatoren Menschen beinhalten, wie dieses Spiel auf Steam beweist: In einem neuen verrückten Spiel für 7 € auf Steam verkuppelt ihr jene Monster, die in Pacific Rim die Erde verwüsteten