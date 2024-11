In einem deutschen Strategie-Spiel auf Steam und PS5 kämpft ihr mit Monstern um euer Königreich – Ist auch für Neulinge geeignet

In einem Teaser zeigt sich Das Supertrio in einem neuen Gewand.

Die ersten Reaktionen: Inzwischen sind seit dem Launch beinahe 2 Wochen vergangen, in denen Spieler ihre eigenen Erfahrungen in Songs of Silence machen konnten. Auf Steam sind bis heute 75 % der Rezensionen positiv:

Was macht es für Strategie-Neulinge geeignet? Die übersichtliche Runden-Dauer, die automatischen Kämpfe und eine allgemein flache Lernkurve machen Song of Silence besonders geeignet für Spieler, die noch nicht viel Erfahrung mit dem Genre haben.

Während ähnliche Spiele durch ihre Massen an Inhalt und Campaigns für Neulinge einschüchternd wirken können, scheint Songs of Silence mit schnellem Gameplay und überschaulichen Maps eine Alternative für Einsteiger zu sein.

Was ist das für ein Spiel? Songs of Silence vom deutschen Studio Chimera Entertainment ist ein High Fantasy Strategie-Spiel, welches seit dem 13. November 2024 auf Steam und PS5 erhältlich ist.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to