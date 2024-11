Ein kommendes Spiel auf Steam schickt Spieler in eine düstere Welt voller Gefahren. In dem Mix aus Horror-Spiel und Plattformer ist das Licht euer bester Freund.

Um welches Spiel geht es? Ayasa: Shadows of Silence ist ein kommendes Spiel des Entwicklers Aya Games. Es handelt sich dabei um einen Plattformer, der auf den ersten Blick an Genre-Vertreter wie Limbo erinnert.

Heißt: Ihr bereist eine mysteriöse Welt, sucht Schutz vor Gegnern und löst Rätsel. Besagte Welt sticht bei Ayasa besonders hervor, denn sie ist ungewöhnlich düster und erinnert in ihrer Ästhetik an ein wesentlich größeres Spiel: Elden Ring.

Licht und Schatten in einer feindlichen Welt

Worum geht es im Spiel? Man spielt das Mädchen Ayasa, das durch eine größtenteils zerstörte Welt reist, um ein Wesen namens Tas und dessen verloren gegangenes Licht wiederzufinden.

Die Welt besteht dabei aus sechs Ländern, die Glaube, Hoffnung, Liebe, Gier, Gleichgültigkeit und Verrat heißen. Schon im Trailer zeigt sich, dass die Gebiete düster daherkommen. Einzelne Elemente wie große, fleischfressende Pflanzen oder tentakelartige Wesen sorgen für surreale Bilder. Alles in dieser Welt will Ayasa umbringen, und die Entwickler schrecken nicht vor absurden Designs zurück.

Das erinnert positiv an Elden Ring und den Entwickler FromSoftware, der jüngst für Schlagzeilen sorgte. Was das Gameplay betrifft, könnten die Spiele aber kaum unterschiedlicher sein. Während man in Elden Ring zwingend die Konfrontation mit den Gegnern sucht, flieht Ayasa lieber vor Feinden oder weicht ihnen aus.

Hilfreich bei der Flucht ist das Spiel mit Licht und Schatten: Im Dunklen lauert zwar die Gefahr, allerdings kann man sich dort auch gut verstecken. Mit Licht werden hingegen neue Wege sichtbar, oder Schätze können leichter gefunden werden.

Dazwischen warten Rätsel darauf, gelöst zu werden. Außerdem soll die Welt von Ayasa, ähnlich wie die Zwischenlande und die Schattenlande aus Elden Ring, viele Geheimnisse bereithalten. Erkunden soll sich deswegen lohnen.

Wann erscheint das Spiel? Derzeit gibt es noch kein genaues Datum für den Release. Ayasa soll aber 2025 auf Steam, sowie für die aktuellen Konsolen, also offenbar PS5 und Xbox, erscheinen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von dem Titel haltet und ob ihr ihn euch zum Release holen werdet.