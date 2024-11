Ein lang erwarteter Trailer zu einem Warhammer-Spiel auf Steam ist endlich da und überrascht mit Story-Twist

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Solltet ihr es bislang versäumt haben, als eine der zahlreichen Fraktionen der Zwerge in Total War: Warhammer 3 zu spielen, so ist der ideale Zeitpunkt bereits da. Warum, erfahrt ihr hier: „Viel Glück beim Versuch, einen genervten Zwerg zu vertreiben“ – Warhammer-Spiel plant mächtige Features, eine Fraktion freut sich besonders

Einige Fans spekulieren bereits, dass die Entwickler Alberic in Zukunft überarbeiten wollen und seine Enthauptung im Trailer die „subtile“ Ankündigung dafür war. Ein anderer Fan witzelt auf Reddit , dass es sich hierbei bereits um seinen neuen Look handelt und er ab jetzt kopflos umherwandeln wird.

Eine finstere Macht bedroht in Warhammer die Menschheit – Was ist Chaos überhaupt?

Um dem Skulltaker einen glorreichen Auftritt zu spendieren, musste im Trailer ein anderer Charakter daran glauben: Alberic de Bordeleaux, ein legendärer Kommandant der Bretonen. Er ist bereits seit Teil 1 im Spiel und der erste legendäre Kommandant, der in einem Trailer gestorben ist – etwas, was die Community mit Humor nimmt.

Was hat die Fans überrascht? Obwohl legendäre Charaktere eigentlich unsterblich sind, hat es im Trailer einen von ihnen doch ziemlich erwischt. Dafür ist Skulltaker verantwortlich, der mit dem DLC den Reihen von Khorne beitritt. Der Champion sucht auf Schlachtfeldern nach den stärksten Kriegern, um sie von ihren Schädeln zu trennen und diesen an seinem Umhang zu befestigen.

Was steckt drin im DLC? Der enthält jeweils einen neuen legendären Kommandanten für die Dämonen von Khorne, die Ogerkönigreiche und die Grünhäute, also Orks & Goblins. Sie dienen als Fraktionsführer, sind unsterblich und bringen ihre eigenen Spielmechaniken mit sich.

Was genau im DLC enthalten ist und wann er erscheint, war bis zum Trailer weitestgehend unbekannt. Nach einigen äußerst interessanten Dev-Talks und einer äußerst langen Wartezeit können sich Fans den 12. Dezember 2024 in ihrem Kalender markieren.

