Spieler sind sich einig, was die 4 Reiter der Apokalypse auf Steam sind: „Sehen so gut aus und dann klickt man Steine an“

Vier Anzeichen auf Steam stehen für den Untergang des Gamings – das zumindest meint die Community, die 4 Community-Tags auserkoren hat.

Auf Steam gibt es inzwischen abertausende Spiele, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Klar, dabei gibt es auch viele Titel, die einander ähneln oder sogar exakt gleiche Mechaniken aufweisen. Doch manche Beschreibungen an den Spielen sind für viele bereits ein großes Warnsignal – sie werden von der Community als die „4 Reiter der Apokalypse“ des Gamings akzeptiert.

Enshrouded fällt in diese Kategorie:

Was ist vorgefallen? Im Steam-Subreddit postet der Nutzer Green____cat einen kleinen Screenshot, der einige Tags auf Steam zeigt.

Was sind Tags? Tags sind quasi Zuordnungen zu Spielen, um sie in Kategorien einzuordnen, etwa das Genre oder den Entwicklungszustand des Spiels. Während manche Tags vom Entwickler angefügt werden, kann die Community selbst ebenfalls Tags hinzufügen, um ein Spiel genauer in Kategorien und Vorlieben einzuteilen.

Die 4 Tags, die dabei als „Die 4 Reiter der Apokalypse“ bezeichnet werden, sind die folgenden:

Early Access

Survival

Open World

Crafting

Dass man damit den Nerv der Community getroffen hat, scheint eindeutig zu sein, denn der Beitrag hat mehr als 60.000 Upvotes – das ist selbst für das große Steam-Subreddit eine ziemlich beachtliche Menge.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was ist damit gemeint? Die Kritik richtet sich daran, dass immer mehr Spiele in diese Kategorien fallen und sich allgemein immer ähnlicher werden. Die Menge an Open-World-Spielen mit Crafting- und Survival-Aspekten hat in den letzten Jahren drastisch zugenommen und auch das Konzept des „Early Access“ wird immer häufiger genutzt. Gerade in dieser Kombination kommt es auch häufig vor, dass Spiele ewig in dem Early-Access-Status verharren und (wenn überhaupt) erst viele Jahre später ihren offiziellen Release haben.

Gleichzeitig üben diese Spiele aber auf viele eine ungeheure Faszination aus, sodass sie gut und gerne gekauft werden.

„Mit 95 % Chance, dass es nie den Early Access verlässt“

So reagiert die Community: Neben dem allgemeinen Zuspruch in Form von Upvotes gibt es auch fast 1.000 Kommentare, von denen die meisten dieser Ansicht zustimmen.

„Die Kirsche auf der Sahne ist dann noch ‘In-Game Verkäufe’“ – Dont_have_a_panda

„Vergiss nicht den Zombie-Tag“ – dunnoijustwantaname

„Es ist sogar noch besser, wenn es Multiplayer hat und du deine Bros zum Spielen einladen kannst.“ – filkos1

„Sorry. Ich bin das. Ich bin der, der die alle kauft.“ – Square-Emergency-531

„Die kommen mit einer 95 %-Chance, dass sie niemals den Early Access verlassen und bald in Vergessenheit geraten.“ – Tickomatik

Ein Kritikpunkt an den Spielen ist allerdings der anhaltende Farming-Aspekt. Denn um die wirklich spaßigen Sachen in solchen Spielen zu machen, muss man häufig für viele Stunden ausufernd Materialien farmen.

„[Die Spiele] sehen immer so gut aus und wenn ich mich dann in sie stürze, stelle ich fest, dass ich für Stunden nur Steine anklicken muss.“ – WeaselSlayer

Genau das scheint aber der Reiz für viele zu sein, wie UnwisePebble meint:

„Und das ist der spaßige Teil! <verbringt Stunden damit, das Inventar zu sortieren und zu managen>“

Dass solche Spiele vermehrt auffallen liegt auch daran, dass das Konzept sich inzwischen einfach bewährt hat und der Erfolg diesen Spielen recht gibt. Das Prinzip des „Sammeln, Bauen, Überleben“ ist spätestens seit dem Erfolg von Minecraft extrem populär und wurde immer wieder in andere Spiele übertragen, verfeinert oder abgewandelt.

Dabei kann man auf Steam auch viele andere tolle Spiele finden – außer, wenn die gerade alle verschwunden sind.