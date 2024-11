23.000 Spiele sind in Deutschland von Steam verschwunden – Community hat einen Plan, um sie zurückzuholen

Zahlreiche ältere Spiele sind vor kurzem für deutsche Spieler auf Steam verschwunden. Doch die Community setzt sich ein, um die Spieler zurückzuholen.

Warum sind die Spiele verschwunden? Am 15. November 2024 ist eine gesetzliche Regelung in Deutschland in Kraft getreten, welche dafür sorgt, dass alle Spiele auf Steam eine Alterskennzeichnung besitzen müssen. Die Begründung für dieses Vorgehen liegt im Jugendschutz.

Dies sorgte dafür, dass 23.000 ungeprüfte Spiele von der Plattform für deutsche Spieler verschwanden. In erster Linie betrifft dies ältere Spiele, da alle Spiele, die seit 2020 bei Steam erscheinen, im Zuge des Veröffentlichungsprozesses eine Alterskennzeichnung durchführen müssen.

Während viele Spieler einige ihrer Spiele vermissen, hat die Community einen Plan, wie sie die Spiele zurückholen können.

Unter den vielen Titeln auf Steam gibt es einige Kuriositäten, wie beispielsweise Supermarkt Together. Den Trailer dazu seht ihr hier:

Kleiner Prozess, große Wirkung

Was ist das für ein Plan? Sobald die Entwickler eines Spiels die Alterskennzeichnung bei Steam für ihr Spiel durchführen, erscheint der Titel auch wieder in den Bibliotheken der deutschen Spieler. Bei diesem Vorgehen handelt es sich um einen kurzen Prozess, der nur wenige Minuten Zeit in Anspruch nimmt.

Der Aufruf der Community auf Reddit hat zum Ziel, die Entwickler und Studios der betroffenen Spiele zu kontaktieren und sie darum zu bitten, die Alterskennzeichnung bei ihren Spielen vorzunehmen. Zusätzlich ist in dem Beitrag eine Anleitung für die Entwickler zu finden, wie sie die Kennzeichnung durchführen können.

Während die Chance darauf, große Studios zu erreichen, eher geringer sein dürfte, könnten vor allem Indie-Entwickler vergleichsweise einfach erreicht werden. Dies könnte dafür sorgen, dass von den 23.000 verschwundenen Spielen in absehbarer Zeit einige wieder zur Verfügung stehen.

Wusstet ihr eigentlich, dass ihr Spiele, die ihr über Steam und ähnliche Plattformen erwerbt, nicht besitzt? Erst vor wenigen Wochen gab es eine kleine Änderung bei Steam, die euch diese Tatsache noch stärker vor Augen halten soll: Steam erinnert euch jetzt daran, dass euch gekaufte Spiele gar nicht wirklich gehören