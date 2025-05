Fans warten seit 5 Jahren auf eine Fortsetzung für eines der besten Spiele zu Star Wars auf Steam – Jetzt gibt es neue Hoffnung

Total War: Warhammer 3 geht gegen dumme KI-Gegner vor, will verhindern, dass ihr in sinnlose Kriege geratet

Wissenschaftler analysieren ernsthaft, was Warhammer 40.000 für unsere Welt bedeutet – Und natürlich ist die Konferenz in Deutschland

Irgendwie scheint der Name Star Wars Battlefront 3 verflucht zu sein. Denn das „neue“ Battlefront 3 ist nicht das einzige, das wohl nie erscheinen wird. Das hat ein Entwickler der Original-Reihe verraten, mehr dazu lest ihr hier: Star Wars Battlefront 3 war fast fertig und extrem gut, als man die Entwicklung abbrach – „Spieler wurden beraubt“

Derzeit arbeitet das DICE-Team außerdem am nächsten Battlefield. Battlefront 3 müsste also entweder von einem anderen Team oder erst im Anschluss entwickelt werden. Und da das neue Battlefield noch keinen Release-Termin hat, würde ein Battlefront 3 von DICE noch viele Jahre auf sich warten lassen.

Der Ruf in der Community nach einem Nachfolger wird immer lauter, auch auf TikTok. Unter dem Hashtag #battlefront3 will man EA dazu bewegen, endlich die Entwicklung eines Star Wars Battlefront 3 in die Wege zu leiten. Auch deutsche YouTuber und Twitch-Streamer wie HandOfBlood schließen sich dem an.

Ende April startete die zweite Staffel der Star-Wars-Serie Andor. Die kommt sowohl bei Kritikern als auch Fans sehr gut an: Metacritic vergibt einen Metascore von 92/100 bei 32 Kritiker-Review und einen User-Score von 7.9/10 bei 215 Bewertungen. Die Serie dürfte das Interesse an der IP gesteigert und wieder Lust auf Battlefront 2 gemacht haben.

LoL: Ein Jahr nach Faker erhält eine ADC-Legende einen Platz in der Hall of Fame, bekommt teures Auto und eine Doku

Zuletzt sollen die Spielerzahlen von Star Wars Battlefront 2 wieder stark gestiegen sein. So will ein Nutzer auf X (ehemals Twitter) gehört haben, dass der Shooter im Mai einen Peak von über 100.000 gleichzeitigen Spielern hatte – und das, obwohl es seit 5 Jahren keine Updates bekommen hat.

