Ein Jedi ist für die größte Bedrohung in Star Wars verantwortlich und bereute es viele Jahre später

Die Sith sind als die Bösen aus den Filmen von Star Wars bekannt. Doch wer war eigentlich der erste von ihnen? Wie so oft führen die Spuren zurück zu den Jedi und der hellen Seite der Macht.

Wer war der erste Sith-Lord? Die erste Person, die als Sith-Lord und gleichzeitig als Gründer des ersten Sith-Imperiums bezeichnet werden kann, hieß Ajunta Pall.

Er war, ähnlich wie spätere Siths, zunächst ein Jedi – denkt nur an Anakin, der einen ähnlichen Weg beschritten hat. Die beiden eint außerdem, dass sie schreckliche Taten begingen, diese aber viele Jahre später bereut und abermals Zugang zur hellen Seite der Macht gefunden haben.

Die Verbannung aus dem Jedi-Orden

Was geschah mit Ajunta Pall? Er war ein Mensch, der etwa 6.900 Jahre vor Schlacht von Yavin aus Episode 4 lebte und sehr machtbegabt war. Pall war Teil des Jedi-Ordens und schaffte es bis zum Rang des Meisters. Gemeinsam mit einigen Vertrauten beschäftigte er sich mit ungewöhnlichen Fähigkeiten. Er nutzte die Macht, um Leben zu erschaffen oder zu bewahren.

Diese Experimente stießen beim Orden auf harsche Kritik, da sie als verboten galten. Ajunta Pall und seine Gleichgesinnten wurden aus dem Orden verbannt. Somit wurden sie zu Dunklen Jedi, die in den folgenden Jahren gegen die Jedi und die helle Seite der Macht vorgingen.

Dann kam es zu einer entscheidenden Schlacht, die auf dem Planeten Corbos stattfand. Zunächst wirkte es so, als würden die Dunklen Jedi siegen, unter anderem, weil Ajunta Pall allein zwölf Jedi tötete.

Allerdings sorgten kleinere Konflikte innerhalb der Dunklen Jedi dafür, dass sie die Schlacht am Ende trotzdem verloren. Pall und die anderen Überlebenden wurden zwar nicht getötet, aber in den Äußeren Rand geschickt, wo sie in Verbannung leben sollten.

Dazu kam es nie.

Die Sith auf dem Planeten Korriban

Wohin ging Ajunta Pall? Die Dunklen Jedi hatten vom Planeten Korriban erfahren, wo die Sith lebten. Hierbei handelte es sich um ein altes Volk, das sehr mächtig war und erstmal nichts mit den späteren Lords des Imperiums zu tun hatten.

Die ursprünglichen Sith waren ebenfalls der dunklen Seite zugetan und empfingen die Neuankömmlinge freundlich. Die Dunklen Jedi lernten das Volk und deren Sitten kennen. Das reichte ihnen jedoch nicht.

In einer Verschwörung verriet ein Vertrauter des Sith-Königs Hakagram Graush seinen Herrn. Ajunta Pall schaffte es, ihn in einem Duell zu besiegen. Er beanspruchte prompt den Titel als Herrscher für sich. Die Sith willigten ein.

Somit wurde Ajunta Pall nicht nur ihr Herr, sondern gründete auch gleich das dazugehörige Sith-Imperium. Er erschuf Außenstellen und führte weiterhin Krieg gegen die Jedi, von denen er überzeugt war, dass sie blind für die Macht der dunklen Seite waren. Das dort liegende Potenzial war nämlich riesig. Ein anderer Sith-Lord trieb es sogar so weit, dass er ganze Planeten ihrer Lebenskraft beraubte.

Viele Jahre später starb Ajunta Pall und wurde auf Korriban begraben. Damit war seine Geschichte allerdings noch nicht zu Ende.

Späte Reue als Macht-Geist

Was geschah nach seinem Tod? Dank der erlernten Sith-Alchemie konnte Pall weiterhin als Macht-Geist leben. Er hielt sich in seinem Grab auf und versank in Einsamkeit. Mit der Zeit begann er, seine Taten als Sith-Lord zu hinterfragen und bereute Teile davon.

Anschließend betrat der Jedi und spätere Sith Revan das Grab, als er die Sith-Akademie infiltrierte. Revan traf auf Palls Geist und hörte sich an, was der ehemalige Sith zu erzählen hatte. Pall war der Meinung, dass häufiger Streit die Macht der Sith geschmälert hatte.

Im Grab gab es außerdem drei Klingen. Pall forderte Revan dazu auf, die richtige davon in die Hand seiner eigenen Statue zu legen. Als der Jedi das erledigte, konnte der Macht-Geist erlöst werden und fand, der Legende nach, sogar zurück zur hellen Seite.

Insgesamt ist Ajunta Palls Geschichte tragisch. Obwohl er zwar geläutert wurde, war sein negativer Einfluss auf die gesamte Galaxis enorm. Immerhin begründete er das Sith-Imperium, das für viel Leid sowie Unterdrückung sorgte und die Freiheit aller bedrohte. Auf Ajunta Pall folgten viele weitere Lords, darunter einige extrem mächtige: 10 starke Sith-Lords aus Star Wars, vor denen sogar Yoda Angst hätte