Im Universum von Star Wars erlitten die Mehrheit der Jedi ein besonders hartes Ende. Durch eine fiese Taktik wurden der gesamte Orden erledigt. Eine Jedi-Meisterin hat dabei ein besonders hartes Schicksal erwischt.

Um wen geht es? Die Jedi-Meisterin Shaak Ti ist zum ersten Mal in Star Wars: Episode 2 – Der Angriff der Klonkrieger zu sehen und ein Mitglied des Jedi-Rates. Sie wird in dem Film von Orli Shoshan verkörpert. Nach dem Film hatte sie auch Auftritte in der Star Wars: Clone Wars -2D-Miniserie und in Star Wars: The Clone Wars.

Auch sie wurde von der Order 66 getroffen. Ihren offiziellen Tod sieht man aber nie direkt. In der 6. Staffel und 11. Folge von The Clone Wars hat Yoda eine Vision vom Ende der Jedi. Dort sieht er auch, wie Shaak Ti von einem blauen Lichtschwert durchbohrt wird. Die Folge wurde 2014 zum ersten Mal ausgestrahlt.

Doch das ist nicht der einzige Tod, den Shaak Ti erleiden musste. In Episode 3 hätte sie sogar 2-mal sterben sollen.

Shaak Ti hat es im Universum von Star Wars nicht leicht

Wann starb Shaak Ti noch? Im Spiel Star Wars: The Force Unleashed spielt man die nicht-kanonische Geschichte von Starkiller, eines mächtigen Schülers von Darth Vader. Im Spiel hat Shaak Ti die Order 66 überlebt und Vader schickt seinen Schüler auf die Jagd. Nachdem man sie in einem Bosskampf besiegt hat, springt sie verletzt in den Mund eines Sarlaccs, nachdem sie Starkiller sagt, er wäre zu mehr bestimmt.

In der Nokia N-Gage-Version des Spiels stirbt sie, indem Starkiller ein Pflanzenmonster nutzt, um sie anzugreifen. In Lego Star Wars ist zusehen, wie sich Obi-Wan und Yoda ein Band ansehen, indem Anakin Shaak Ti tötet.

Ihre interessantesten Tode hat sie in Episode 3 – Die Rache der Sith. Dort wurde ihr Tod 2-mal gedreht, doch keine der Szenen schaffte es in den finalen Film.

Zum einen sollte sie zu Beginn des Films sterben. Als Anakin und Obi-Wan auf dem Schiff ankommen, indem der Kanzler festgehalten wird, tötet General Grievous Shaak Ti vor ihren Augen. In einer anderen geschnittenen Szene zum Ende des Films läuft Anakin in einen Raum im Jedi-Tempel und tötet Shaak Ti während diese meditiert (via YouTube).

Das hätte wohl auch ihr Canon-Tod sein sollen, denn es passt zur Vision von Yoda in The Clone Wars. Auch dort wird sie von einem blauen Lichtschwert durchbohrt.