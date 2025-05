Ein außergewöhnlicher Sith-Lord in Star Wars entstand nur, weil er von einer brutalen Superwaffe getroffen wurde

Die Welt von Star Wars bietet viel mehr, als die Filme und Serien zeigen. Schon lange vor dem Kauf von Disney gab es Comics, Bücher und Spiele, die Geschichten abseits der Skywalker erzählen. In einem Spiel lernt man einen mächtigen Sith-Lord kennen, der Leben aussaugen kann.

Um welchen Sith-Lord geht es? Schon lange vor den Sequels von Disney gab es Geschichten abseits der Filme und Serien im Universum von Star Wars. Die spielten stellenweise lange vor der Geburt von Anakin Skywalker. Viele dieser Comics, Bücher und Spiele gelten als Star Wars Legends. Das sind Storys, die nicht zum offiziellen Kanon gehören, aber dennoch beliebt bei Fans sind.

Im Videospiel Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords wird die Geschichte von Darth Nihilus erzählt. Der mächtige Sith-Lord war ursprünglich ein einfacher Mensch, doch eine mächtige Superwaffe sorgte dafür, dass er einen unstillbaren Hunger nach der Macht bekam.

Ein Opfer des Krieges

Wie entstand Darth Nihilus? Ursprünglich war er ein einfacher Mensch, der in den Mandalorianischen Krieg der Galaktischen Republik hineingezogen wurde. Das war fast 4000 Jahre vor den Ereignissen in Episode 6. Auf dem Planeten Malchor 5 kam es zur finalen Schlacht dieses Krieges.

In diesem Kampf wurde der Massenschattengenerator gezündet. Das ist eine Superwaffe, die mit dem Todesstern vergleichbar ist. Die Waffe sorgt dafür, dass eine Anomalie in der Gravitation entsteht und alles in näherer Umgebung und auch auf der Oberfläche des Planeten zerstört wird.

Darth Nihilus überlebte die Waffe, doch er verlor alles. Durch die Katastrophe entstand auch ein Riss in der Macht und zusammen mit seiner Trauer entstand in ihm eine Leere. Diese Leere entwickelte sich zu einem Hunger, der dafür sorgte, dass er die Lebensenergie eines anderen Überlebenden verschlang.

Das tilgte seine Leere für kurze Zeit, doch sie kehrte wieder zurück. Er verschlang auch die Lebensenergie anderer Überlebender, doch seine Leere war immer nur für eine kurze Zeit gestillt, kehrte aber intensiver zurück.

Nihilus wurde von Darth Traya gefunden, einer ehemaligen Jedi, die zur dunklen Seite übergegangen ist. Sie versprach ihm, ihn in der Macht zu trainieren, damit er mehr Lebensenergie verschlingen kann. Er studierte die Leeren der Sith und wurde ein Lord. Zusammen mit Darth Traya und Darth Sion entstand ein Sith-Triumvirat.

Ein Sith-Lord, der von Lebensenergie besessen ist

Darth Nihilus wurde durch seinen unstillbaren Hunger verschlungen. In klassischer Sith-Manier besiegten Darth Sion und Nihilus die Meisterin Darth Traya und verbannten sie. Beide Sith einigten sich auf das Ziel, die Jedi zu vernichten. Sion wählte den kriegerischen Weg und kämpfte gegen viele Jedi. Nihilus bereiste das Universum, auf der Suche nach starker Lebensenergie.

Jedes Mal, wenn er die Lebensenergie eines Lebewesens aussaugt, wird er mächtiger, er kann sogar ganze Planeten aussaugen, aber der Hunger wird auch jedes Mal größer. Er wird langsam aber sicher von der dunklen Seite verschlungen und gibt deshalb seinen physischen Körper auf.

Durch seine Verbundenheit mit der Macht schafft er es aber, seine Rüstung und sein Lichtschwert zu benutzen. Langsam verlor er aber auch seine Ziele und Persönlichkeit.

Auf dem Planeten Katarr stellten ihm die Jedi, angeführt von Meisterin Atris eine Falle. Doch seine Macht war so groß, dass er fast alles Leben auf dem Planeten verschlang. Auch die Mehrheit der Jedi. Es überlebte nur die Jedi Visas Marr, die zu seiner Schülerin wurde, nachdem er ihr Visionen gezeigt hatte. Beide entwickelten eine gemeinsame Macht-Bindung.

Doch das sorgte auch für sein Ende.

Das Ende von Darth Nihilus

Wie wurde Darth Nihilus besiegt? Obwohl die Sith die Jedi gut dezimieren konnten, formierten sich im Hintergrund Widerstände. Erneut lockte man Nihilus auf einen Planeten. Diesmal kam die Falle aber von Kreia, seiner ehemaligen Meisterin Darth Traya, die die Jedi Meetra Surik trainierte.

Obwohl er die Falle bemerkte, verschlang er den Planeten Telos 4 und verschaffte den Jedi Zeit. Die Flotte des Sith-Lords wurde dann von der Republik und den Mandalorianern angegriffen. Es kam zum Kampf zwischen Nihilus und Surik, Kreia und seiner Schülerin Marr, die mittlerweile an ihm zweifelte.