Fans von Star Wars wussten 33 Jahre lang nicht, woher Obi-Wan kommt, doch dann hat George Lucas einen Witz gemacht

Außerhalb des Kanons wird in Star Wars Legends erzählt, dass Obi-Wan nur wenige Erinnerungen an seine Familie hat. Unter anderem, wie er mit seinem Bruder Owen Früchte isst. Nach dem Ende seiner Grundausbildung erhielt Obi-Wan die Erlaubnis, den Planeten und seine Familie von Zeit zu Zeit zu besuchen.

Obi-Wan hat kaum Erinnerung an diesen Ort, was er seinem Padawan Anakin auch mitteilt. Das liegt daran, dass der spätere Meister sehr früh in seinem Leben zur Jedi-Ausbildung geholt wurde.

Es war schlicht nicht bekannt, von welchem Planeten Obi-Wan stammte. Erst dank einer Frage an George Lucas während eines Interviews erhielten die Fans von Star Wars eine Antwort. Die war zwar nicht ernstgemeint, schaffte es aber trotzdem in den offiziellen Kanon.

