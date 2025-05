Ein Jedi-Ritter wurde 3900 Jahre vor Anakin Skywalker zum Sith-Lord, was mit ihm passiert, entscheidet ihr

Wer sich außerhalb der Filme mit dem Universum von Star Wars beschäftigt, kann viele interessante Figuren entdecken, die man auf der großen Leinwand bisher nicht sehen konnte. Eine davon ist Darth Revan, der mehrfach die Seiten gewechselt hat.

Wer ist Darth Revan? Das Rollenspiel Star Wars: Knights of the Old Republic ist unter Fans ziemlich beliebt, vor allem weil es eine Ära zeigt, die mehrere Tausend Jahre vor den eigentlichen Filmen spielt. Es zählt zwar nicht zum aktuellen Star-Wars-Kanon , doch die Geschichte von Revan fasziniert Fans bis heute.

Das Besondere an ihm ist, ihr könnt einen großen Teil seiner Geschichte selbst entscheiden, denn ihr spielt ihn in Knights of the Old Republic. Doch schon vor dem Spiel ist viel passiert.

Ein Remake zum Spiel ist in Entwicklung:

Vom Jedi zum Sith

Wie begann die Reise von Darth Revan? Er wurde ungefähr 3994 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren. Als Kind fing er schon als Padawan im Jedi-Orden an, hatte dabei unterschiedliche Lehrer. Er stieg schnell in den Rängen auf und machte sich als Jedi-Ritter einen Namen, weil er das Verhalten des Ordens im Mandalorianischen Krieg kritisierte.

Revan wollte sich in den Krieg einmischen, während sich andere Teile des Ordens heraushalten wollten. Zusammen mit seinem Jedi-Kollegen Alek leitete er eine Bewegung, die im Krieg der Seite der Republik half. Im Militär wurde er sogar zum Kommandanten.

3940 schaffte er es, Mandalore, den Anführer der Mandalorianer zu besiegen. Er nahm seinem Feind die Maske ab, und fing an, sie selbst zu tragen. Den Krieg konnte die Republik nur mit einer Superwaffe gewinnen, die ein anderer Sith-Lord erschuf.

Revan im Spiel Knights of the Old Republic

Revan erfuhr, dass die Mandalorianer von den Sith manipuliert worden sind. Alek und er versuchten, die Sith zu finden. Eine letzte Spur führte sie auf den Planeten Dromund Kaas. Dort trafen sie auf den Sith-Imperator. Das war nicht Palpatine, sondern Vitiate, der über das alte Sith-Imperium herrschte. Die Regel der Zwei von Darth Bane wurde erst über 2000 Jahre später eingeführt.

Der Sith-Imperator plante die Invasion der Republik und die beiden Jedi wollten ihn direkt besiegen. Dieser trickste sie aber aus und manipulierte ihren Geist. Er verwandelte die beiden in treue Sith. Sie hatten auch direkt eine Aufgabe. Sie sollten sie Sternenschmiede finden, um eine Sith-Flotte zu bauen.

Darth Revan wurde befreit

Revan konnte gerettet werden. Auf ihrer Suche nach der Sternenschmiede bereisten die beiden Sith das Universum und lernten immer mehr über die dunkle Seite der Macht. Revan nahm sogar ein eigenes Holocron auf, das er in einem uralten Tempel versteckte.

Sie schafften es sogar, die Kontrolle des Imperators zu durchbrechen, doch die dunkle Seite nahm sie ein. Beide Sith erklärten sich, nachdem sie die Schmiede gefunden haben, zu den Herrschern des Sith-Imperiums. Revan wurde der Meister und Alek der Schüler, der als Darth Malak bekannt war. Sein Design könnt ihr auf dem Titelbild sehen.

Revan baute sich mithilfe der Schmiede eine gigantische Flotte. Er eroberte Korriban und gründete eine Sith-Akademie. Mit neuen Streitkräften begann er einen Krieg gegen die Republik. Dabei half ihm seine Erfahrung bei den republikanischen Truppen. Doch auch die Jedi wollten sich wehren.

Im Jahr 3957 vor der Schlacht von Yavin versuchten die Jedi, Revan eine Falle zu stellen. Ein kleines Team infiltrierte sein Schiff. Das Team wurde von der Jedi Bastila Shan geleitet. Es kam zu einem Kampf und Darth Malak, ganz im Sinne der Sith, sah seine Chance. Er griff das Schiff seines Meisters an, um selbst diese Rolle anzunehmen.

Trotz starker Verletzungen konnte Revan überleben, weil Shan ihn mit der Macht gerettet hat. Es entstand eine mächtige Verbindung zwischen den beiden. Der Jedi-Orden wollte genau das nutzen, um an die Geheimnisse des Sith-Imperiums zu kommen.

Der Start der Geschichte, die ihr selbst spielen könnt

Hier fängt die Geschichte von Revan eigentlich erst an. Durch eine mächtige Jedi-Technik manipulierte man die Erinnerungen von Revan und ließ ihn seine Vergangenheit vergessen. Man ließ ihn glauben, er sei ein normaler Soldat der Republik. Hier beginnt auch die Geschichte von Knights of the Old Republic.

Doch seine Affinität zur Macht kam durch, und obwohl man seine Vergangenheit fürchtete, trainierte man ihn erneut in den Lehren der Jedi. Das große Ziel des Ordens war, Darth Malak zu stürzen. Durch die Anziehungskraft der hellen, aber auch der dunklen Seite, kann der Spieler entscheiden, wie sich Revan weiterentwickelt. Das verändert auch die Geschichte des Spiels.

Im Buch Star Wars: The New Essential Chronology von 2005 (via Wookiepedia) wurde etabliert, dass Revan im damaligen Legends-Kanon die helle Seite der Macht gewählt hat. Er rettete Shan vor Malak, die er zur dunklen Seite verführte, besiegte ihn und wurde zum Helden. Er und Shan heirateten sogar, doch die Gefahr der Sith war noch nicht gebannt.

Wählt man als Spieler die dunkle Seite der Macht, verbündet man sich mit Shan und besiegt Malak ebenfalls. Er wird erneut zum dunklen Lord der Sith und entwickelt mit der Sternenschmiede eine gigantische Flotte. Doch er verschwindet plötzlich und kein anderer Sith schafft es, die Schmiede zu nutzen.

Obwohl alle Legends-Werke nicht zum offiziellen Kanon gehören, nutzt Disney gerne auch alte Namen und Figuren. Das offizielle Buch Star Wars: The Rise of Skywalker Visual Dictionary erklärt die Sith-Trooper von Darth Sidious (via Gamestar).

Hier erfährt man, dass er die Truppen nach Sith-Lords benannt hat. Eine davon heißt Revan Legion. Somit ist es quasi offiziell, dass mal ein solcher Charakter gelebt hat. Die Hintergrundgeschichte macht das aber nicht zum Kanon.