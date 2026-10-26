Der coolste Android aus Star Trek durfte vor über 40 Jahren nicht in Star Wars mitspielen

Wer die Serie Star Trek: The Next Generation kennt, weiß, wie cool der Android Data ist. Dessen Schauspieler wäre beinahe schon früh auch Teil von Star Wars geworden. Am Ende scheiterte es an einer vermeintlich simplen Sache.

Seit jeher tobt der Streit um die Frage, ob nun Star Wars oder Star Trek das bessere Franchise ist. Einige Schauspieler waren ungeachtet dessen in beiden Marken zu sehen oder zu hören. Eines der bekanntesten Beispiele ist etwa George Takei, der Hikaru Sulu in Star Trek spielte und in The Clone Wars dem Charakter Lok Durd seine Stimme lieh.

Ein weiterer, sehr bekannter Darsteller aus Star Trek ist Brent Spiner. Er war jahrelang in The Next Generation als Android Data zu sehen. Seine Leistung in Kombination mit spannenden Geschichten führte unter anderem zu einer der besten Episoden überhaupt.

Nun hat er in seinem eigenen Podcast „Dropping Names with Brent and Jonny“ auf YouTube verraten, dass er vor etlichen Jahren beinahe bei Star Wars mitgespielt hätte – aber ausgerechnet der Millenium-Falke zum Problem wurde.

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„Ich kann diese Geschichte nicht erzählen…“

Was erzählt Spiner heute? Auf die Frage im Podcast, ob er bereits einmal gefeuert worden sei, druckste der Schauspieler erst herum und sagte: „Ich kann diese Geschichte nicht erzählen. Sie ist lang. Es ist eine sehr peinliche Geschichte.“

Schließlich rückte er doch noch mit der Wahrheit heraus. Es handelte sich nicht um einen Film oder eine Serie, sondern um die offizielle Hörspieladaption der klassischen Trilogie. Davon erschienen die ersten beiden Teile im Jahr 1981 und 1983. Teil 3, also Die Rückkehr der Jedi-Ritter, erblickte aufgrund von finanziellen Problemen des produzierenden Radiosenders NPR erst 1996 das Licht der Welt.

Brent Spiner spielte laut eigener Aussage eine Figur in einer der Hörspielfassungen, welche genau, erinnert er sich heute nicht mehr. Was er jedoch nicht vergessen kann, ist der Grund für seine Entlassung. Er stolperte immer wieder über einen bestimmten Satz, der lautete: „Captain, der Millennium-Falke ist gelandet.“

Da er sich stark verhaspelte, genügte er den Ansprüchen der Produktion wohl nicht und musste gehen. Eine bittere Pille, denn obwohl die Hörspiele nicht den Status der Filme haben, glänzen sie dennoch mit bekannten Stimmen wie jener von Mark Hamill (Luke) oder Anthony Daniels (C-3PO). Andere Charaktere wie Darth Vader oder Han Solo wurden von neuen Sprechern zum Leben erweckt.

Durfte Brent Spiner also nie bei Star Wars mitspielen? Doch, denn viele Jahre später gab es ein Happy End. 2014 startete die Animationsserie Star Wars Rebels. In der ersten Staffel sprach Spiner die Figur Gall Trayvis in drei Folgen.

Über seinen Rauswurf beim damaligen Hörspiel kann der Schauspieler heute lachen. Hättet ihr gerne in einem der Filme aus der Star-Wars-Saga gesehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. In der weit, weit entfernten Galaxis wird viel gekämpft, und eine riesige Gruppe an Personen ist dabei besonders wichtig: Die 7 stärksten Klone aus Star Wars im Power-Ranking