7 Klonkrieger aus Star Wars, die Boba Fett alt aussehen lassen

Jedi und Sith machen einen großen Teil von Star Wars aus, doch ohne die Klonkrieger wäre die Geschichte sicherlich anders verlaufen. In diesem Ranking schauen wir uns sieben der stärksten an.

Wie wurde das Ranking erstellt? Das Gute an Klonen: Es gibt sie in unüberschaubaren Mengen. Für diese Liste haben wir uns auf die sieben stärksten fokussiert, die selbst Boba Fett, den unverändert genetischen Klon von Jango, auf seinen Platz verweisen.

Wir schauen uns ihre Leistungen, Fähigkeiten und ihre Kampfkraft an und klären, wer den ersten Platz verdient hat. Dabei spielt nicht unbedingt nur rohe Kraft eine Rolle, sondern auch taktisches Geschick und Köpfchen.

Wichtig dabei sind zwei Dinge: Erstens beschränken wir uns auf Klone aus dem Kanon von Star Wars. Und zweitens basiert die Auswahl auf der Meinung des Autors. Sollte euer persönliches Ranking davon abweichen, könnt ihr es uns am Ende gerne in die Kommentare schreiben.

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7. Wrecker – Rohe Kraft auf dem Schlachtfeld

Gehört zu: Kloneinheit 99

Auftritte: The Clone Wars, The Bad Batch

Wrecker ist ein besonders groß gewachsener Klon, was er einer Mutation seiner Gene zu verdanken hat. Allein deshalb verfügt er über ungewöhnliche Stärke, die er im Kampf zu seinem Vorteil nutzt. In den Klonkriegen beweist er seine Fähigkeiten in zahlreichen Einsätzen mit der Einheit 99, dem Bad Batch (dt.: Schaden-Charge ).

Dort übt er sich im Gebrauch von schweren Waffen, Sprengstoff und roher Gewalt. Dass er ein leichtes Aggressionsproblem hat, wird zwar ab und an zum Problem für die Einheit, im besten Fall trifft sein Zorn aber seine Feinde.

Dank seiner Mutation und eines fehlerhaften Inhibitor-Chips bleibt er sogar anfangs von der Order 66 verschont und stellte sich mit dem Bad Batch gegen das Imperium. Köpfchen und wohlüberlegtes Vorgehen sind, anders bei den weiteren Platzierungen dieser Liste, nicht die größte Stärke von Wrecker, als roher Krieger ist er aber ziemlich stark.