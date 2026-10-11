Cloud Industry Games hat den Singleplayer-Ableger von Star Citizen, Squadron 42, erneut verschoben – jetzt auf das 2. Quartal 2027, dafür aber mit einem Release auf Steam. In der Community ist man sich stellenweise nicht mehr so ganz sicher, wie sehr man auf das Produkt vertrauen kann.

Ab sofort könnt ihr Squadron 42, das Singleplayer-Spin-Off von Star Citizen, auf Steam auf eure Wunschliste packen (hier zu Squadron 42 auf Steam). Bislang war Star Citizen nur über den eigenen Launcher spielbar. Der Release liegt laut Steam-Page auf dem 2. Quartal 2027.

Damit wurde Squadron 42 erneut verschoben, nachdem es zuletzt noch 2026 erscheinen sollte, was aber sogar im Team hat man nicht so richtig daran geglaubt. Zurecht, wie sich nun erwiesen hat.

Die Ankündigung auf Steam sorgt zwar für Freude unter Spielern, die keinen zusätzlichen Launcher haben wollen, wirft jedoch auch zwei Fragen auf, die direkt für Skepsis sorgen:

Werde ich mir Squadron 42 bzw. Star Citizen noch einmal kaufen müssen, wenn ich es auf Steam spielen will?

Und ist das wirklich das vollständige Spiel, oder werden Zusätze separat verkauft – wie bisher üblich bei Star Citizen?

Auf die erste Frage gibt es noch keine Antwort, allerdings benötigt Squadron 42 einen Drittanbieter-Launcher, startet nicht über Steam direkt. Die zweite Frage lässt sich jedoch recht klar beantworten: Squadron 42 kommt in Episoden, das steht schon lange fest.

Video starten Star Citizen kündigt den Release von Squadrn 42 auf Steam an – Diesmal wirklich Autoplay

„Warum stecken sie das Geld nicht in die Entwicklung?“

Auf Reddit gibt es einige Diskussionen zur Ankündigung. In den Kommentaren dort heißt es unter anderem etwas zynisch: „Ich denke, sie ziehen uns wieder den Boden weg und kündigen an, dass das nur Teil 1 von 5 ist oder so.“

Der Nutzer bekommt direkt Bestätigung in einer Antwort: Ja, Squadron 42 ist als Trilogie geplant und das schon mindestens seit 2015 (auf RobertsSpaceIndustries.net). Episode 1 ist dabei das Grundspiel, Episode 2 kostenlos für alle Unterstützer und Teil 3 separat zu kaufen. Alle drei Episoden sollen den Umfang einer „AAA-Kampagne“ haben, konkretere Infos gibt es noch nicht.

Was wir bereits wissen ist, dass Stars wie Mark Hamill, Gary Oldman und Henry Cavill in Squadron 42 mitspielen – was im gleichen Reddit-Thread für Unmut sorgt. Das Geld für diese Stars seit demzufolge besser in der technischen Verbesserung des Spiels investiert. Immerhin war ein kürzlicher Dev-Stream ein einziges Desaster.

Star Citizen ist mittlerweile seit über 14 Jahren in Entwicklung und hat 2026 über eine Milliarde Dollar eingenommen, ohne überhaupt fertig zu sein. Spieler und Fans sind mittlerweile skeptisch, ob zumindest der MMO-Teil überhaupt noch erscheint.

Habt ihr euch Squadron 42 schon auf die Wunschliste gepackt, oder seid ihr bei Star Citizen lieber vorsichtig? Und seid mal ehrlich: Wie viel Kohle habt ihr schon in den Kickstarter und Schiffe gesteckt? Schreibt einen Kommentar!

Trotz des vielen Geldes liegt das Team hinter Star Citizen nicht bequem in Hängematten und lässt sich das blaue Bildschirmlicht auf den Bauch strahlen. Laut Berichten arbeiten die Entwickler hart an ihrem Spiel und opfern dafür einiges: Star Citizen soll seit Jahren die Hölle für Entwickler sein, leider ist das vielen Fans des SciFi-Traums völlig egal