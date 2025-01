Star Citizen hat 2024 3-mal mehr Geld kassiert als die Entwicklung des besten Spiels des Jahres auf Steam gekostet hat

Das MMORPG Star Citizen hat 2024 dreimal mehr Geld eingenommen als die Entwicklung von Black Myth: Wukong insgesamt gekostet hat – und das ist immerhin das beste Spiel des Jahres, wenn es nach den PC-Spielern von Steam geht.

Wie viel Geld hat Star Citizen 2024 eingenommen? Insgesamt hat das SF-MMORPG 114 Millionen $ an „Zusagen“ von Fans kassiert, also vor allem über den Verkauf von digitalen Schiffen. Die Schiffe sind kostspielig in Star Citizen; Verkaufsschlager kosten da schon mal 1.000 €.

Die 114 Millionen $ sind etwas weniger, als man 2023 eingenommen hat, da waren es noch 116 Millionen $.

Dennoch ist es eine unfassbar hohe Summe. Es sind die zweithöchsten Jahres-Einnahmen von Star Citizen überhaupt. Wie viel Geld das ist, wird gerade in Relation dazu deutlich, was die Entwicklung von erfolgreichen Spielen sonst so kostet.

Star Citizen verdient in einem Jahr genug Geld, um Witcher 3 zu finanzieren

Wie sieht das Geld aus im Vergleich zum Budget anderer Spielen?

Das 2024 erfolgreichste Spiel, was Spitzenspieler-Zahlen auf Steam angeht, ist das chinesische Action-Rollenspiel Black Myth: Wukong. In der Spitze spielten das über 2,2 Millionen Menschen gleichzeitig. Bei der Wahl zum Spiel des Jahres setzte es sich auf Steam ebenfalls gegen viel Konkurrenz durch.

Black Myth: Wukong soll 43 Millionen $ in der Entwicklung gekostet haben. Mit den Einnahmen von Star Citizen in einem Jahr hätte man es fast 3-mal finanzieren können.

Auch das Budget von The Witcher 3 lag mit damals 81 Millionen $ deutlich unter dem, was CIG so in einem Jahr einnimmt.

Gerne wird von Verteidigern von Star Citizen das exorbitant hohe Budget des Western-Epos Red Dead Redemption 2 als Vergleichswert herangezogen, das zwischen 370 und 540 Millionen US-Dollar gekostet haben soll. Das Spiel wurde etwa 8 Jahre lang entwickelt, 2.000 Leute sollen an Red Dead Redemption 2 gearbeitet haben, das als eines der besten Videospiele aller Zeiten gilt.

Star Citizen verkauft keine Schiffe, sondern Zusagen, dass die Schiffe kommen

Wie viel Geld hat Star Citizen insgesamt eingenommen? Aktuell stehen die Einnahmen von Star Citizen bei 774.481.284 $. Vor allem im November zur CitizenCon und im Dezember zu Weihnachten kam noch Mal einiges an “Spenden” rein.

Star Citizen spricht bei den Einnahmen von “Pledges”, also “Zusagen”. Da steckt mit drin, dass Spieler keine wirklichen Items kaufen, sondern Versprechen, dass es diese Items, vor allem Schiffe, irgendwann mal geben soll. Star Citizen wirbt damit, ein Schiff für jeden Spielstil anzubieten. In der Vergangenheit wurde Star Citizen dafür kritisiert, ein einmal verkauftes Schiff im Nachhinein zu schwächen, um ein anderes, neues Schiff zu verkaufen, das für einen bestimmten Spielstil dann noch geeigneter schien.

Das sagen Fans von Star Citizen: Verteidiger des Projekt geben zu bedenken, dass hier nicht nur ein Spiel entwickelt wird, sondern es werden 2 Spiele entwickelt: Neben Star Citizen noch die Single-Player-Auskopplung Squadron 42.

Zudem wird eine neue, modifizierte Engine erschaffen, die für die technologische Revolution hinter Star Citizen notwendig ist, und es wird noch die Infrastruktur der Firma aufgebaut.

Dafür sei das Budget doch angemessen.

Kritiker werfen dem Projekt vor, Unsummen mit dem Verkauf virtueller Raumschiffe zu verdienen, die es im Spiel stellenweise noch gar nicht gibt, und dabei immer noch kein Release-Datum für ein fertiges Spiel zu nennen. Zuletzt gab es einige Unruhe im Mammut-Projekt: Spieler glauben: Star Citizen schwächt alte Schiffe, die sie für Echt-Geld gekauft haben, um neue Schiffe zu verkaufen