Ein Action-Game räumt bei den Steam Awards 2024 ab, ist sogar noch erfolgreicher als Baldur’s Gate 3

So viele Auszeichnungen hat Black Myth: Wukong erhalten: Das Spiel hat bei den Steam Awards 2024 gleich 3 Preise gewonnen: „Spiel des Jahres“, „Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind“ und „Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story“. Damit übertrifft es das Ausnahme-Rollenspiel Baldur’s Gate 3, das sich im letzten Jahr nur zwei Auszeichnungen bei den Steam Awards sichern konnte.

Was ist das für ein Spiel? Black Myth: Wukong ist ein Action-Rollenspiel des chinesischen Studios Game Science. Als Auserkorener mit frappierenden Ähnlichkeiten zu Sun Wukong, dem mythischen Affenkönig, kämpft ihr euch durch die chinesische Mythologie. Die Geschichte ist an den chinesischen Roman „Die Reise nach Westen“ angelehnt, einem Klassiker der chinesischen Literatur.

