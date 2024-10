Bei Star Citizen regt sich gerade Unmut. Spieler glauben, CIG würde jetzt nachträglich 3 Schiffe verschlechtern, die Spieler bereits gekauft haben, damit die Spieler einen Anreiz haben, um neue Schiffe zu kaufen. Es geht um drei Varianten des Schiffs Starlancer, das auf der CitizenCon 2024 vorgestellt wurde.

Das ist die Kritik: Im Forum von Star Citizen, Spectrum, gibt es Kritik, CIG habe 3 beliebte alte Schiffe generft und gleichzeitig neue Alternativen angeboten. Um die Nachfrage nach den neuen Alternativen zu schüren, habe man die bisherigen Angebote abgeschwächt:

Die Corsair sei generft worden, weil sie ein „zu starkes Solo-Schiff sei“, jetzt sei sie ein „sehr schlechtes Multi-Crew“-Schiff. Als Alternative stünde aber STARLANCER MAX (249,01 €) bereit.

Die Redeemer wurde generft, weil sie stärker sei, als für die Schiffsklasse angemessen – die STARLANCER TAC würde für denselben Preis aber voll reinhauen.

Das Schiff „Galaxy“ habe sein Bau-Modul für Basen verloren. Aber „Starlancer BLD“ erlaube einem, alles zu bauen.

Die neuen Schiffs-Varianten Starlancer TAC und Starlancer MAX können zwar gekauft, aber noch nicht geflogen werden.

Verteidiger von Star Citizen halten starke neue Schiffe für Marketing

Gibt es auch Gegenstimme? Einige Spieler von Star Citizen sagen, das solle man nicht so ernst nehmen. Das sei nur Marketing.

Ein neues Schiff zerstöre in neuen Trailern das alte Meta-Schiff. Das Marketing stelle neue Schiffe stärker dar, als sie seien. Sicher hätten die neuen Starlancer-Schiffe auch Schwächen.

Was sagen die Entwickler? Die Entwickler äußerten sich etwa um den Ärger mit dem Schiff „Galaxy“ – das sei in der Tat nicht dafür geeignet, Basen zu bauen. Das Schiff, das man dafür brauche, sei die Starlancer BLD.

Die Aussage löste aber so einen Ärger aus, dass der Entwickler John Crewe zurückruderte und sagte: Wenn das Feature, Basen zu bauen, ins Spiel komme, werde die Galaxy nicht sofort Basen bauen können, das werde aber „rasch“ nachgereicht.

Spieler kündigen an, Vertrauen verloren zu haben – Wollen sparsamer sein

Wie ist die Reaktion? Einige Spieler scheinen verärgert und verunsichert zu sein, dass Schiffe, die sie gekauft haben, nun nachträglich abgeschwächt oder verändert wurden.

In Foren-Threads heißt es nun: „Ich sehe nicht ein, mit meinem Geld Schiffe zu kaufen, bevor die Release-Version 1.0 da ist.“ Man habe das Vertrauen in Star Citizen verloren, dass Schiffe so bleiben, wie man sie gekauft habe.

So habe die Corsair mittlerweile nur noch einen geringen Vorteil gegenüber anderen Schiffen. Der Spieler sagt: Sein Geldbeutel bleibe jetzt geschlossen.

In einem anderen Foren-Thread wird Transparenz angemahnt.

Es ist schwer, an der Balance von Dingen zu drehen, für die Spieler extra bezahlt haben

Das steckt dahinter: Balance-Patches sind üblich, grade in der Entwicklung von Spielen. Es ist in Spielen wie Lol oder WoW ganz normal, dass sich mit jedem Patch verändert, welcher Champ oder welche Klasse Meta ist, oft geht es da nur um eine minimale Veränderung von wenigen Prozentpunkten, ob eine Klasse jetzt S -Tier, also die stärkste, oder B -Tier, nur Mittelmaß ist.

Aber es ist etwas anderes, wenn das Ding, was schwächer gemacht wird, vorher vom Spieler explizit für Echt-Geld gekauft wurde. Das, von dem der Käufer vorher dachte, dass es ihm den ultimativen Vorteil gibt, die paar Prozentpunkte Vorsprung verschafft, ist plötzlich nur noch Mittelmaß und es gibt eine neue bessere Lösung für die Position.

Gerade, wenn der Eindruck entsteht, dass Star Citizen neue Kunden mit neuen Produkten erschließen möchte und dabei „alte Kunden“ und deren Geld nicht respektiert, entsteht Unmut in der Community. Das Problem wird durch Gerüchte verstärkt, die Finanzierung von Star Citizen habe ein Plateau erreicht und man müsse neue Kunden auftun, um den gewaltigen Cash-Burn des Projekts auszugleichen.

Die so allergische Reaktion auf Balance-Änderungen und Nerfs ist ein Problem, das man sich mit einer Monetarisierung von Inhalten, die Auswirkungen aufs Gameplay haben, ins Haus holt.

Zuletzt sorgte Star Citizen für Aufregung, als man ein Feature aus der zukünftigen Release-Version strich, das gerade für wohlhabende Solo-Spieler von entscheidender Bedeutung sein könnte: Das Lieblings-Feature reicher Spieler wird zum Release nicht in Star Citizen sein, dabei war es versprochen