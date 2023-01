Spieler zockt Game auf Steam mehr als andere in ihrem ganzen Leben – „Die ersten 20.000 Stunden war es ok“

Wenn man 100 Stunden in einem einzigen Spiel unterwegs ist, fühlt sich das manchmal schon wie eine Ewigkeit ein an. Ein episches Abenteuer, an dessen Highlights man sich vielleicht ein Leben lang erinnert. Ein Spieler auf Steam zieht 100 Stunden Spielzeit mit seinen Werten allerdings in die Lächerlichkeit.

Denkt euch mal kurz zurück ins Jahr 2010, in den September, um genau zu sein. Was hat sich seitdem alles verändert? Sieht euer Leben noch aus wie damals oder ist es wie bei mir, dass diese beiden Lebensabschnitte sich komplett unterscheiden?

Nun stellt euch vor, ihr hättet rund 20 % der Zeit seit damals in nur einem Game auf Steam verbracht, zusätzlich eure Ausbildung beendet, seid arbeiten gegangen und habt geschlafen. Von jeder Stunde eures Lebens seit 2010 hättet ihr ungefähr 10 – 15 Minuten nur in dieses eine Spiel gesteckt.

Genau das hat offenbar ein Spieler auf Steam durchgezogen.

Civilization: Reign of Power ist ein kommendes MMO in der Welt von Civilizations 5. Seht hier einen Trailer:

Seit dem Release stehen bei „simon“ exakt 21.167,1 Stunden im Steam-Profil und das bei nur einem Spiel – Sid Meier’s: Civilization 5 (Stand: 22.01.23 / via steam.com). Und er ist noch nicht durch damit. In den vergangenen 2 Wochen kamen weitere 9,8 Stunden hinzu.

Mit den knapp 10 Stunden ging die übliche Spielzeit-Quote nach unten, doch selbst in 10 Stunden Civilization in 2 Wochen lässt sich viel im Spiel erleben. Laut einer Studie dürfte simons übrigens ein hervorragender Manager sein.

Aufmerksamkeit erlangte der Spieler mit dieser überragenden Spielzeit aufgrund einer Rezension, die simon am 31.12.22 verfasste – nach über 880 Tagen Spielzeit. Diese Bewertungen werden auf den Shopseiten der jeweiligen Spiele zusammen mit der Spielzeit angezeigt. Hier heißt es:

Die ersten 20.000 Stunden war es ok …

Auch wenn die Bewertung kurz ausfällt und wohl nicht ernst gemeint ist – allein die unfassbare Spielzeit sorgte für viel Support durch die Community. Der Post strotzt nur so vor Abzeichen, die andere Spieler der kurzen Zeile hinterlassen haben.

Mit meinen lächerlichen 200 Stunden in Civilization 5 kann ich nicht mithalten. Destiny 1 war der bisher größte Zeitfresser in meinem Leben mit gut 4.000 Stunden. Die habe ich allerdings innerhalb von 2 Jahren und während meines Studiums durchgezogen – die Quote war damals ganz ähnlich zu der von simon.

Aber 12 Jahre hätte ich das nicht durchziehen können. Was für eine irre Leistung! Dazu noch in einem Spiel, das weder ein MMORPG ist noch einen Live-Service-Ansatz verfolgt.

Selbst wenn man 50 Jahre lang jeweils 400 Stunden spielt, erreicht man die Spielzeit von simon nur gerade so.

Wie siehts bei euch aus? Welches Spiel steht bei euch in Sachen Spielzeit ganz vorn, welches hätte ihr vielleicht gern so lang gespielt? Lasst einen Kommentar da.

Womöglich ist eines der neuen, kommenden MMORPGs ja euer nächster Zeitfresser: