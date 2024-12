Spieler spielt mit stärksten Decks in Pokémon TCG Pocket, ändert dann den Spielstil und hat wieder Spaß

In Pokémon TCG Pocket gibt es einige Decks, die keine ex-Karten benötigen. Wir haben für euch ein Deck rund um Simsala zusammengestellt, der ein guter Konter auch gegen starke ex-Karten ist: Pokémon TCG Pocket: Simsala Deck – So setzt ihr das Psycho-Pokémon richtig ein

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der User bekam den Hype in der Community rund um NOEX mit. Das ist eine Möglichkeit, wie sich Spieler finden, die keine ex-Karten in ihren Decks benutzen und gegen andere Spieler dieser Art spielen möchten . So bleibt der Kampf fair.

Die 10 traurigsten Tode in Game of Thrones im Ranking

Um alle Inhalte der neuen Funktion in Pokémon GO zu bekommen, müsst ihr monatlich mehrere hundert Euro ausgeben

Die 10 traurigsten Tode in Game of Thrones im Ranking

Nach 13 Jahren wird wohl eine mysteriöse Person in One Piece enthüllt

Arktos ex kann mit seiner Attacke Blizzard nicht nur das aktive Pokémon verletzen, sondern 10 Schadenspunkte jeweils an die Pokémon auf der Bank verteilen. Dafür benötigt es auch nur drei Energien.

Diese beiden Decks sind stark und somit beliebt. Besonders das Pikachu ex Deck wird wegen seiner Stärke sehr häufig benutzt . Pikachu ex benötigt beispielsweise nur zwei Energien, um angreifen zu können und ist somit schnell einsetzbar.

Wer in Pokémon TCG Pocket ex-Karten besitzt und sein Deck um diese aufbaut, hat einen Vorteil gegenüber Spielern, die keine dieser Karten besitzen. Ein Spieler hat durch seine starken Karten allerdings den Spaß an den Kämpfen verloren und orientierte sich um, indem er alle ex-Karten aus seinen Decks warf.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to