Pokémon TCG Pocket: Alle Updates und ihre Inhalte im Überblick

Pokémon TCG Pocket wird in regelmäßigen Abständen mit frischen Inhalten versorgt. Damit ihr nicht verpasst, was gerade im Mobile Game aktualisiert wird, fasst euch MeinMMO die wichtigsten Neuerungen zusammen.

Was sind das für Updates? Pokémon TCG Pocket hat unterschiedlich große Updates für iOS und Android. Mal können neue Inhalte ins Spiel kommen, mal gibt es nur kleinere Bugfixes. Damit ihr immer wisst, was genau das neue Update bringt, könnt ihr im folgenden Übersichtsartikel nachschauen, was es Neues gab.

Wie komme ich an die Updates? Beim Einloggen von Pokémon TCG Pocket kann es sein, dass euch eine Aufforderung zum Download eines neuen Updates begrüßt. Dieses müsst ihr dann auswählen und das Update im App-Store herunterladen. Im Anschluss könnt ihr die App erneut öffnen und wie gewohnt weiterspielen.

Den Trailer zu Pokémon TCG Pocket findet ihr hier:

Pokémon TCG Pocket: Updates in der Übersicht

Update 1.0.9

Datum: 02. Dezember 2024

Größe: 1 MB

Inhalte: Fehlerbehebungen

Update 1.0.8

Datum: 25. November 2024

Größe: 1 MB

Inhalte: Fehlerbehebungen

Update 1.0.7

Datum: 11. November 2024

Inhalte: Fehlerbehebungen

Update 1.0.6

Datum: 03. November 2024

Inhalte: Fehlerbehebungen

Hier wurde ein Fehler behoben, bei dem das Spiel bei einigen iOS-Nutzern nicht startete, sowie einige kleinere Probleme behoben (via X).

Update 1.0.5

Datum: 23. Oktober 2024

Inhalte: Fehlerbehebungen

Update 1.0.3 (Early Access)

Datum: 15. Oktober 2024

Inhalte: Fehlerbehebungen

Update 1.0.2 (Early Access)

Datum: 26. August 2024

Inhalte: Fehlerbehebungen

Was kommt in Zukunft? Mit den Updates kommen ab und an neue Events für Pokémon TCG Pocket ins Spiel. Damit ihr schon im Voraus Bescheid wisst, wann ihr mit welchem Event rechnen könnt, hat euch MeinMMO eine Roadmap aller zukünftigen Inhalte erstellt: Pokémon TCG Pocket Roadmap – Das erwartet euch in den kommenden Wochen