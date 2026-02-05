Spieler vermissen immer noch ihre alten Trainer in Pokémon GO, ziehen ihnen lieber Hüte auf, als ihnen ins Gesicht zu sehen

In Pokémon GO wurden die Avatare, also die Spielfiguren der Trainer, vor fast zwei Jahren verändert. Manche Spieler trauern ihnen immer noch nach.

Wer schon länger in Pokémon GO auf Monsterjagd ist, wird sich erinnern: Im Frühjahr 2024 brachte Pokémon GO ein Update, das deutliche optische Verändeurngen an den Avataren der Spieler brachte.

Das Update ermöglichte zwar mehr Anpassungen an den Charakteren, doch insbesondere die Gesichter fielen bei vielen Spielern in der Community durch.

Über das Update wurde damals viel diskutiert, doch mittlerweile ist einiges an Zeit vergangen. Dennoch ist es in der Community immer mal wieder Thema. Im Subreddit zu Pokémon GO bekommt ein Post viel Aufmerksamkeit, in dem ein User darstellt, wie sehr er die alten Charaktere vermisst (hier auf Reddit).

Community schaut auf alte Avatare zurück, versteckt neue

Mit über 3.100 Upvotes (5. Februar 2026, 12:30) und vielen Kommentaren bekommt der User viel Zuspruch. Viele Spieler in den Kommentaren erklären, dass sie dies gut nachvollziehen können. Ein Spieler ordnet ein, dass die alten Avatare zwar durchaus ein Update gebraucht hätten, das finale Ergebnis aber schlimmer als das vorherige gewesen sei (Reddit). Auch heute thematisieren immer noch einige die Gesichter, die ihnen nicht gefallen.

Besonders interessant sind allerdings die Posts von Spielern, die betonen, schlichtweg große Hüte oder Masken zu benutzen, um ihre Avatare dahinter zu verbergen.

Da sieht man Kyurem-Helme, Solgaleo-Mützen oder alle möglichen Variationen von Masken. Manche verkleiden sich als Kosturso, andere haben medizinische Masken in Verbindung mit einem Karpador-Hut auf. Wie das aussieht, könnt ihr euch in den Kommentaren des Posts anschauen:

Zudem sind in den Kommentaren einige Spieler vertreten, die erst nach dem Update eingestiegen sind – oder lange Zeit Pause gemacht hatten und erst nach dem Update wieder spielten. Für sie war es eine neue Info, dass die Avatare mal ganz anders ausgesehen haben sollen.

In Pokémon GO geht es im Februar mit zahlreichen Terminen weiter. Aktuell läuft das Karnevals-Event mit Flaminkno, in den kommenden Wochen werden weitere spannende Pokémon ins Spiel kommen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Kalos-Tour am Ende des Monats. Damit ihr immer die volle Übersicht habt: Hier sind alle Events im Februar 2026 in Pokémon GO.