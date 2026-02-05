Spieler vermissen immer noch ihre alten Trainer in Pokémon GO, ziehen ihnen lieber Hüte auf, als ihnen ins Gesicht zu sehen

CommunityNews
2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler vermissen immer noch ihre alten Trainer in Pokémon GO, ziehen ihnen lieber Hüte auf, als ihnen ins Gesicht zu sehen

In Pokémon GO wurden die Avatare, also die Spielfiguren der Trainer, vor fast zwei Jahren verändert. Manche Spieler trauern ihnen immer noch nach.

Wer schon länger in Pokémon GO auf Monsterjagd ist, wird sich erinnern: Im Frühjahr 2024 brachte Pokémon GO ein Update, das deutliche optische Verändeurngen an den Avataren der Spieler brachte.

Das Update ermöglichte zwar mehr Anpassungen an den Charakteren, doch insbesondere die Gesichter fielen bei vielen Spielern in der Community durch.

Über das Update wurde damals viel diskutiert, doch mittlerweile ist einiges an Zeit vergangen. Dennoch ist es in der Community immer mal wieder Thema. Im Subreddit zu Pokémon GO bekommt ein Post viel Aufmerksamkeit, in dem ein User darstellt, wie sehr er die alten Charaktere vermisst (hier auf Reddit).

Pokémon GO zeigt seine neue Season im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Um einen fiesen Seestern zu besiegen, wurde vor 66 Jahren die Justice League gegründet Fans eines Mangas können nicht fassen, dass die Story nach 14 Jahren immer noch nicht endet: „Könnte einer der größten Reinfälle sein“ „Dieser Titan ist wie ein Gott“ – Der nächste Gegner von Godzilla steht fest und er ist so mächtig, dass die Riesenechse wieder Hilfe von Kong braucht Call of Duty Black Ops 7: Patch Notes zu Season 2 auf Deutsch Für knapp 7 Euro gibt’s auf Steam zwei einzigartige Action-Spiele zu Herr der Ringe, in denen ihr locker über 100 Stunden verbringen könnt Sandbox-MMORPG kündigt vollständigen Release auf Steam an, doch den Veteranen passt das gar nicht „Hab keine Millionen-Finanzierung“ – Vater entwickelt allein ein Sci-Fi-Game für Steam, lässt euch wie Boba Fett aus Star Wars spielen Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig Neue Konkurrenz für Diablo lässt euch die Spielwelt komplett zerstören, bekommt bald eine kostenlose Demo auf Steam Ich habe an einem Wochenende ein Game auf Steam durchgespielt, bei dem mein Bücher-Wissen richtig nützlich war

Community schaut auf alte Avatare zurück, versteckt neue

Mit über 3.100 Upvotes (5. Februar 2026, 12:30) und vielen Kommentaren bekommt der User viel Zuspruch. Viele Spieler in den Kommentaren erklären, dass sie dies gut nachvollziehen können. Ein Spieler ordnet ein, dass die alten Avatare zwar durchaus ein Update gebraucht hätten, das finale Ergebnis aber schlimmer als das vorherige gewesen sei (Reddit). Auch heute thematisieren immer noch einige die Gesichter, die ihnen nicht gefallen.

Besonders interessant sind allerdings die Posts von Spielern, die betonen, schlichtweg große Hüte oder Masken zu benutzen, um ihre Avatare dahinter zu verbergen.

Da sieht man Kyurem-Helme, Solgaleo-Mützen oder alle möglichen Variationen von Masken. Manche verkleiden sich als Kosturso, andere haben medizinische Masken in Verbindung mit einem Karpador-Hut auf. Wie das aussieht, könnt ihr euch in den Kommentaren des Posts anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Zudem sind in den Kommentaren einige Spieler vertreten, die erst nach dem Update eingestiegen sind – oder lange Zeit Pause gemacht hatten und erst nach dem Update wieder spielten. Für sie war es eine neue Info, dass die Avatare mal ganz anders ausgesehen haben sollen.

Mehr zum Thema
Die 7 besten Spin-offs zu Pokémon, in denen ihr die Monster nicht einfach nur fangt
von Niko Hernes
Ultrabestien sehen aus wie weggeworfene Pokémon, sind im Grunde genau das
von Paul Kutzner
Pokémon GO boostet die Chance, eure größten Enttäuschungen in Elite-Monster zu verwandeln
von Paul Kutzner

In Pokémon GO geht es im Februar mit zahlreichen Terminen weiter. Aktuell läuft das Karnevals-Event mit Flaminkno, in den kommenden Wochen werden weitere spannende Pokémon ins Spiel kommen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Kalos-Tour am Ende des Monats. Damit ihr immer die volle Übersicht habt: Hier sind alle Events im Februar 2026 in Pokémon GO.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokemon Ultrabestien

Ultrabestien sehen aus wie weggeworfene Pokémon, sind im Grunde genau das

Pokemon GO Mondneujahr 2026

Pokémon GO boostet die Chance, eure größten Enttäuschungen in Elite-Monster zu verwandeln

Pokemon GO Pass Februar 2026

Pokémon GO schenkt euch jetzt 400 PokéMünzen, aber ihr müsst sie euch verdienen

Pokemon GO Arena verteidigt 6 Jahre

Trainer erhält nach über 6 Jahren Wartezeit sein Monster in Pokémon GO zurück

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx