AMDs beliebteste Gaming-CPU ist bei über 100 Spielern kaputt, hat teilweise nicht mal 60 Minuten überlebt

Der Ryzen 7 9800X3D gilt als derzeit beste CPU für Spieler. Doch Spieler berichten über etliche kaputte Modelle. Einige CPUs haben nicht mal eine Stunde überlebt. Betroffen ist vor allem ein Mainboard-Hersteller.

Was sind das für kaputte CPUs? Der Ryzen 7 9800X3D gilt derzeit als eine der besten CPUs, wenn ihr euren Gaming-PC aufrüsten wollt und gehört auch deswegen zu AMDs meistverkauften Prozessoren. Dennoch gibt es seit Monaten immer wieder Berichte, dass die Prozessoren auf verschiedenen Mainboards ausfallen.

Die ersten Fälle von Problemen mit dem Ryzen 7 9800X3D gehen auf den November 2024 zurück. Es scheint sich jedoch um ein fortlaufendes Problem zu handeln, da in den letzten Monaten regelmäßig neue Nutzerberichte aufgetaucht sind. Davon berichtet unter anderem das englischsprachige Magazin TomsHardware. Die letzte Meldung eines kaputten Ryzen 7 9800X3D ist vom 29. März 2025 (via Reddit.com).

Die CPU ist kaputt, doch das Mainboard funktioniert weiterhin

Was ist das Problem? Genau das macht es gerade schwierig, denn das Problem lässt sich nicht einwandfrei herausfinden, da der Ausfall jedes Mal anders aussieht: Teilweise sind die ausgefallenen CPUs verbrannt, was auf eine Überspannung hinweisen könnte, in anderen Fällen gibt es aber keine Anzeichen für eine physische Beschädigung. Das erinnert ein wenig an die Situation von Ryzen 7000, wo ebenfalls etliche CPUs wegen einer fehlerhaften EXPO-Einstellung kaputtgingen (via anandtech.com).

Interessant ist ebenfalls, dass die Mainboards weiterhin tadellos funktionieren, etwa mit einer anderen X3D-CPU oder einer CPU ohne X3D-Cache.

Welche Mainboards sind betroffen? Das englischsprachige Magazin TomsHardware berichtet, dass vor allem Mainboards vom Hersteller ASRock betroffen sein sollen. Aber auch bei anderen Herstellern fallen die Prozessoren aus:

Bis zu 82 % der Vorfälle betrafen ein ASRock-Mainboard

13 % ein Modell von Asus

4 % ein Modell von MSI

Und 1 % Mainboards von Gigabyte

Gibt es schon einen Lösungsansatz? Nein, bisher nicht. ASRock hat mittlerweile ein Update für sein BIOS verteilt, hier geht es aber offiziell nur um Probleme mit Arbeitsspeicher. Eine offizielle Stellungnahme gibt es bisher ebenfalls noch nicht.

100 CPUs klingt auch erst einmal nach viel, dürfte aber im Vergleich zu den tausenden CPUs, die AMD mittlerweile verkauft haben soll, eine verschwindend geringe Menge sein. Dennoch zeigen sich viele Nutzer unzufrieden, dass ihnen dutzende Prozessoren kaputtgehen, die immerhin fast 500 Euro kosten.

AMDs beste und beliebteste CPU ist derzeit der Ryzen 7 9800X3D. Das hat auch Betrüger aufmerksam gemacht, welche die Nachfrage ausnutzen wollen. Jetzt warnen erste Händler vor fiesen Fälschungen, die euch nicht nur Geld kosten können: Wer gerade AMDs beliebteste CPU kaufen will, sollte aufpassen, um nicht auf Betrüger hereinzufallen