Ein Spieler kauft über Facebook einen gebrauchten PC und ist überrascht, was er findet. Die verbauten 128 GB Arbeitsspeicher sind mehr wert als der ganze Computer zusammen.

Ein Nutzer hat über den Facebook-Marketplace einen Computer für 320 US-Dollar gekauft. Umgerechnet sind das etwa 270 Euro (Stand: 22. Januar 2026). Während der Computer selbst eher unscheinbar wirkt, ist die große Überraschung jedoch der Arbeitsspeicher.

Denn dieser übertrifft den Preis des Systems bei Weitem. Die hohen RAM-Preise sind aktuell ein großes Problem für viele Nutzer, die ihr System aufrüsten oder gleich einen neuen Gaming-PC bauen wollen. Einige Nutzer greifen deswegen zu 18 Jahre alter Hardware, um die hohen Preise zu umgehen.

128 GB RAM, ein einziger Riegel ist bereits zwischen 280 und 300 Euro wert

Was hat der Nutzer da gekauft? Grundsätzlich wirkt die gekaufte Hardware erst einmal ziemlich unspektakulär, die der Poster in einem weiteren Post auf Reddit nennt:

Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5700G, dazu kommt eine SSD von Samsung mit 2 TB, ein günstiges Mittelklasse-Mainboard von MSI und ein Netzteil von EVGA mit 650 Watt. Eine Grafikkarte ist in dem System gar nicht erst verbaut. Auf den ersten Blick wirkt das daher nicht so spannend.

Interessant ist hingegen, wie viel Arbeitsspeicher in dem System verbaut ist: Der Spieler präsentiert auf Reddit ein Foto, wo man sehen kann, dass in dem System 4 x 32 GB Arbeitsspeicher verbaut worden waren. Zusammen sind das immerhin 128 GB RAM.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Schaut man sich die aktuellen Marktpreise von Arbeitsspeicher als Stichprobe etwa auf Geizhals.de an, dann zahlt man für einen RAM-Riegel mit 32 GB mindestens zwischen 280 und 300 Euro. Wenn nicht sogar deutlich mehr, bei den weiterhin steigenden Preisen. Da es sich hier um besonders hochpreisigen RAM handelt, darauf verweist der Schriftzug “Trident Z Royal”, eine Marke von G.Skill, dürfte der Wert noch um einiges höher liegen.

Der Nutzer hat daher für den gebrauchten Computer so viel bezahlt, wie bereits ein einziger Riegel Arbeitsspeicher wert ist. Auf die vier Riegel gerechnet hat er damit sogar den vierfachen Wert erhalten.

Wie glaubwürdig ist der Post? Dennoch sollte man den Post mit einem Hauch Skepsis sehen: Der Nutzer hat weder das Original-Angebot auf Reddit gepostet, noch sieht man das alte System mit dem verbauten RAM. Man sieht nur ein Bild mit den 4 RAM-Riegeln. Es könnte daher auch ein Nutzer sein, der aus seinem eigenen System den Arbeitsspeicher ausgebaut hat, um sie zu präsentieren. Auf der anderen Seite ist das Konto des Posters immerhin schon über 8 Jahre alt, was für die Glaubwürdigkeit spricht.

Ein Nutzer kaufte 1 TB RAM für rund 1.400 US-Dollar. Wenige Monate später ist die Hardware zu seiner Überraschung 10.000 US-Dollar wert. Dabei hatte er die Sachen viel früher verkaufen wollen, doch die Sachen einfach vergessen: Ein Nutzer kaufte vor ein paar Monaten 1 TB RAM und 20 TB Speicher für 1.200 Euro: Heute ist die Hardware mehr als 8.500 Euro wert

