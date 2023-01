Spiel mit Gänsen ist grad auf Platz 3 der Steam-Charts, knackt über 500.000 Spieler – Überholt Lost Ark & PUBG

Das Spiel “Goose Goose Duck” entwickelt sich immer mehr zum Phänomen auf Steam. Nachdem es in den letzten Monaten an Fahrt aufnahm, erreichte es jetzt einen neuen Meilenstein.

Was ist das für ein Spiel? Goose Goose Duck erschien bereits 2021 und erinnert vom Prinzip her deutlich an den Überraschungs-Hit Among Us, ist aber kostenlos. Mitten im All treibt ihr euch auf einer Raumstation herum und wollt eure Mission erfolgreich absolvieren – nur, dass ihr in diesem Fall eine Crew von Gänsen seid.

Allerdings verstecken sich in euren Reihen auch Enten, die es zu enttarnen gilt, bevor es euren Gänsen an den Kragen geht. Hierzu ist eine gute Absprache untereinander nötig.

Das Spiel bietet dabei mehrere Maps, die auch Umgebungen abseits eines Raumschiffs bieten – etwa die “Ancient Sands”-Map in der Wüste. Zudem gibt es Features wie einen optionalen Proximity-Chat, verschiedene Spiel-Modi und Klassen von Vögeln.

So sieht das aus:

Zahlen von Goose Goose Duck schießen nach oben

Das sagen die Zahlen: Zwar erschien Goose Goose Duck bereits 2021, so richtig Aufmerksamkeit zieht es aber seit Dezember 2022 auf sich. Da stiegen die Spielerzahlen plötzlich rapide an, die Bewertungen gestalten sich ebenfalls positiv.

Schon der November war mit ca. Spielern im Durchschnitt und ca. 52.000 im Peak ein Sprung gegenüber dem Oktober (1.613 im Durchschnitt / 6.069 im Peak), danach ging es weiter nach oben.

Im Dezember kam das Spiel auf 61.446 Spieler im Durchschnitt und schaffte es auf ganze 414.978 Spieler in der Spitze (via SteamCharts.com). Es landete auch in der Übersicht der “meistgespielten Spiele” 2022 von Steam.

Am Donnerstag, den 5. Januar erreichte das Spiel dann seinen bisherigen Höhepunkt: 563.293 gleichzeitige Spieler im Peak versuchten rauszufinden, wer Gans und wer Ente ist. Aktuell (5. Januar 2023, 19:00 Uhr) zählt Steam-Charts 343.543 aktive Spieler in Goose Goose Duck.

Damit schiebt es sich vor beliebte Spiele wie das MMORPG Lost Ark, das gerade erst Geschenke verteilte, oder das Battle Royale PUBG: Battlegrounds. Vor ihm stehen derzeit nur noch Dota 2 und CS:GO.

Was ist da los? Das Spiel macht gerade eine ähnliche Entwicklung wie Among Us durch, das ebenfalls schon lange erschienen war, bevor es quasi über Nacht zum Hit wurde. Der Peak von Among Us lag allerdings bei 438.524 Spielern – eine Zahl, die das Gänse-Spiel schon geknackt hat.

Der Analyst Daniel Ahmad verweist auf den asiatischen Markt:

Korea und China stellen sich gerade als zentrale Märkte für das Spiel heraus, und vor allem der Spielerzuwachs in China war offenbar immens. So sorgte der Andrang chinesischer Spieler für Ausfälle der Server, was auch in Entwickler-Kommentaren auf Steam aufgegriffen wird (via Steam).

Sie wenden sich dort ebenfalls in chinesischer Sprache an die Spieler, entschuldige sich und stellen klar, dass man zwar mit Wachstum gerechnet habe, aber nicht in einem dermaßen großen Umfang. Nun suche man auch nach Partnern in China.

Was haltet ihr von dem Spiel? Habt ihr schonmal reingeschaut, oder ist das nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren.

