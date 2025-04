Das neue Action-Spiel von Xbox ist perfekt, wenn ihr eine starke Story an einem Wochenende erleben wollt

MeinMMO-Autorin Johanna durfte schon vor Release die Geschichte von South of Midnight erleben. Das Spiel zeigt ihr auf spielerische Art und Weise, wo sie hinlaufen soll, doch das will sie eigentlich gar nicht.

South of Midnight hatte ich zunächst nicht wirklich auf meinem Spiele-die-ich-spielen-will-Schirm. Doch als ich mir den Trailer das erste Mal anschaute, war ich sofort verknallt.

Der Animationsstil Stop-Motion hat etwas Melancholisches für mich und die Synchronisation überzeugte mich sofort, dass das ein Spiel mit liebevoll geschriebenen Charakteren und einer packenden Story wird. Auch MeinMMO-Chefredakteurin Leya war bei dem Trailer sofort hin und weg.

Umso glücklicher war ich, als ich von Xbox einen Review-Key bekommen habe und schon vorher in die Folklore-Welt eintauchen konnte.

In dem Spiel folgen wir der Teenagerin Hazel, die ihre Mutter retten muss. Diese ist samt deren Haus wegen eins Hurrikans den Fluss hinuntergeschwemmt worden. Hazel folgt dem Fluss und erhält durch eine geheimnisvolle Spindel mysteriöse Fähigkeiten, die sie die Welt mit anderen Augen sehen lässt.

Sie muss sich gegen Monster verteidigen und durchkämpfen. An ihrer Seite befindet sich ein Wels, mit dem sie zusammen die Geschichte der anderen Bewohner und auch ihrer Mutter aufdeckt.

Die Geschichte dreht sich vor allem m die Südstaaten-Folklore. Aus diesen Geschichten gilt es auch einige gruselige Gegner zu besiegen.

Mit dem Trailer erhaltet ihr einen ersten Eindruck von dem Spiel:

Ich muss dort drüben hin, doch das will ich gar nicht

Simples Gameplay macht Platz für Erkundung

Das Gameplay in South of Midnight ist relativ simpel gehalten. Ihr habt eine Reihe von Attacken, die ihr gegen eure Feinde einsetzen könnt und dazu noch ein Menü, mit dem ihr eure Fähigkeiten ausbauen könnt.

Beides sind keine komplizierten Systeme, in die man abtauchen muss. Rätsel, die euch den Weg versperren, sind ebenso simpel gehalten. Wisst ihr einmal nicht, könnt ihr einen Strang beschwören, der euch genau zeigt, in welche Richtung ihr gehen müsst.

Der Strang zeigt euch immer, wo ihr lang müsst.

Das eröffnet einen wichtigen Aspekt für mich: Da ich nicht damit beschäftigt bin, mir Wissen für ein kompliziertes Waffen- oder Fähigkeitensystem anzueignen, habe ich viel mehr Kapazitäten und Zeit, mir in Ruhe die Welt anzuschauen.

Es führt dazu, dass ich mit dem Strang schaue, wo ich hin muss, und dann in die anderen Richtungen gehe. So weiß ich, wo ich noch Sammelobjekte entdecken und mir die Welt anschauen kann. Diese ist nämlich voll von Details, die es zu bestaunen gibt.

Wäre ich stumpf dem Weg gefolgt, hätte ich dieses Detail übersehen.

Genau diese Details und auffindbare Notizen helfen dabei, Nebenhandlungen zu erzählen. In beispielsweise Tagebucheinträgen erfahren wir mehr zu den Charakteren und deren Vorgeschichte.

Herzerwärmende Story & Spannende Charaktere

Hazel hatte mich vollkommen in ihrem Bann als sie stolz verkündete: „I’m gonna find my momma on my own!“ (zu Deutsch: „Ich werde meine Mama selbst finden!“). Sie ist eine Teenagerin, die ihre Schwächen hat, aber sie durch ihren Mut ausgleicht. Keineswegs ist sie overpowered, aber sie ist tough.

Auch alle anderen Charaktere sind mir mit der Zeit ans Herz gewachsen, allen voran natürlich der riesige sprechende Wels.

Der Wels erzählt euch Geschichten und begleitet euch auf eurem Abenteuer.

Was die Charaktere so liebenswürdig macht, ist nicht nur die Art, wie sie geschrieben sind, sondern auch die hervorragende Synchronisation. Im englischen Original merkt man, wie die Charaktere zum Leben erwachen und eine Seele bekommen.

Jolene ist eine meiner Lieblingscharaktere.

Wie ein gutes Buch

Ihr kennt das sicherlich: Ihr lest ein spannendes Buch oder schaut eine tolle Serie und zum Ende hin, wenn ihr wisst, dass ihr nur noch ein paar Seiten oder Episoden übrig habt, werdet ihr immer langsamer. So ging es mir auch bei South of Midnight.

Da ich wusste, dass das Spiel, mit 10 bis 12 Stunden Spielzeit, eher zu den kürzeren Spielen zählt, ging ich die einzelnen Kapitel langsam an und nahm mir eben deswegen auch mehr Zeit, die Welt anzuschauen.

Denn das ist die große Stärke des Spiels: die Geschichte. Alles andere steht im Hintergrund.

Geschichten werden durch Erinnerungen in South of Midnight erzählt.

Gegner sind aufwendig designt und haben ein cooles Konzept, stellen aber keine wirkliche Herausforderung dar. Wenn ich auf ein neues Gebiet zulaufe, weiß ich ganz genau, wann Gegner kommen und auch meist was für eine Art von Feinden.

South of Midnight kann ich allen empfehlen, die ebenso herzerwärmende Geschichten und liebevoll geschriebene Charaktere mögen und eine Geschichte durch das Medium Videospiel erleben möchten. Das Spiel wird euch Gameplay-technisch nicht sonderlich herausfordern, sondern nimmt euch mit in das Abenteuer, das Hazel erlebt.

So bewertet MeinMMO-Redakteurin Lydia South of Midnight: South of Midnight vereint die reale Geschichte und Lebensrealität der Südstaaten mit Folklore und Magie. Das Ergebnis ist ein besonderes Gaming-Erlebnis, das mich vom ersten Moment an in seinen Bann gezogen hat und wohl auch noch eine Weile nachhallen wird.



Das Gameplay vereint spaßige Platforming-Elemente mit Story-lastiger Erkundung und Action-reichem Combat, ohne dass einer dieser Aspekte fehl am Platz wirkt. Das Level-Design wirkt durchdacht und ich hatte viel Spaß damit, Hazels unterschiedliche Fähigkeiten einzusetzen, um die Level zu durchqueren und jeden Winkel zu erkunden.



Die einzelnen Schicksale, die man im Verlauf eines Kapitels aufdeckt, drehen sich immer wieder um Themen wie Empathie, Familie und darum, wie weit Menschen in schwierigen Situationen gehen. Das wird stellenweise recht düster und einige Momente sind schwer zu ertragen. Durch alles zieht sich jedoch die Hoffnung wie ein roter Faden, denn als “Weaver” ist es nicht die Aufgabe des Spielers, Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen, sondern alte Wunden zu heilen.



Die Arena-Kämpfe, die man im Verlauf eines Levels bestreitet, sind zweckmäßig, aber nicht besonders aufregend. Für mich waren sie eher eine Möglichkeit, meine Gesundheit wiederherzustellen, die ich beim Erkunden verloren hatte, weil ich ausprobieren wollte, ob ich diesen oder jenen Punkt irgendwie erreichen kann. Umso mehr Spaß hatte ich dafür mit den Bosskämpfen am Ende einiger Kapitel, die abwechslungsreiche Mechaniken mitbringen und eine schnelle Reaktionsfähigkeit erfordern.



Ein besonderes Highlight war für mich, wie South of Midnight Musik einsetzt: So beginnt der Soundtrack bei den umfangreicheren Story-Kapiteln als dezentes Hintergrund-Geräusch, doch je weiter man in das Level und die darin erzählte Geschichte vordringt, desto deutlicher tritt auch der Text in den Vordergrund. Das Ganze gipfelt schließlich in einem musikalischen und spielerischen Finale, das jedes Kapitel zu einem besonderen Erlebnis macht.



Insgesamt kann ich South of Midnight aus ganzem Herzen empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach einem Action-Spiel mit einzigartigem Setting und packender Story seid. Wie viel ihr wirklich von dem Spiel habt, wird allerdings von eurer Spielweise abhängen, denn wer einfach nur durch die Level rast, wird vielleicht allzu schnell fertig sein und etwas enttäuscht zurückbleiben. Wer sich jedoch auf das Spiel einlässt, sich Zeit nimmt, zu erkunden, und einfach mal zuzuhören, den erwartet ein rundum gelungenes Erlebnis.

Wie findet ihr South of Midnight? Werdet ihr euch das Spiel holen? Schreibt es uns in die Kommentare! Wenn ihr noch mehr Lust auf Anspielberichte habt, können wir euch den von MeinMMO-Autorin Caroline Fuller empfehlen: Nach 8 Stunden Spielzeit kann ich sagen: Mit Nightreign wird Elden Ring zu einem ganz anderen Spiel