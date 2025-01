Seit gestern habe ich den neuen Trailer von South of Midnight schon 12 Mal gesehen und fühle alles am Gothic-Folklore-Vibe

Im Rahmen des Xbox Showcase am 23. Januar wurde ein Story-Trailer zu South of Midnight gezeigt und MeinMMO-Chefredakteurin Leya hat das Gefühl, dass das Spiel für sie persönlich entwickelt wurde. Für sie sieht das nach einem ganz besonderen Game aus, das man sonst nicht so schnell bekommt.

Ich kann nicht aufhören, mir diesen Trailer anzusehen. Ich will jetzt in die Welt von South of Midnight eintauchen und mit der Protagonistin Hazel das Mysterium erforschen, dass plötzlich Welse sprechen und Untote Dark Country auf der Gitarre zupfen lässt.

Bevor wir weiterreden, schaut euch den Trailer erstmal selbst an:

Ich weiß, dass die Ästhetik und auch die Atmosphäre nicht jedem gefallen werden. Aber ich glaube auch nicht, dass South of Midnight ein Spiel sein will, das jedem gefällt. Davor habe ich Respekt.

Für mich ist dieses düstere Folklore-Märchen aus den Südstaaten ein einziger Vibe, den man entweder fühlt oder nicht.

Ein sarkastischer Wels als Begleiter und das noch in Stop-Motion

Wenn ihr gerade zum ersten Mal auf dieses Game gestoßen seid, lasst mich kurz zusammenfassen, was euch hier erwartet.

South of Midnight ist ein neues Action-Adventure von Compulsion Games. Ein Tornado verwüstet die Heimat der Protagonistin Hazel, die tief im amerikanischen Süden lebt. Plötzlich entwickelt sie mysteriöse Kräfte, die sie eine übernatürliche Welt sehen lassen. Sie begegnet Kreaturen aus der Folklore, die ihr entweder freundlich oder böse gesinnt sind. Außerdem ist ihre Mutter nach dem Sturm verschwunden und begibt sich auf die Suche.

Der sprechende Riesenwels, der Hazel auf ihrer Reise begleitet, ist mir schon jetzt ans Herz gewachsen. Mit dem würde ich auch sofort auf ein Abenteuer gehen.

Was ich aber besonders cool finde: Compulsion Games nutzt hier tatsächlich Stop-Motion-Technik, die ich einfach liebe. Filme wie Coraline oder Guillermo del Toros Pinocchio laufen schon seit Jahren bei mir hoch und runter. Dabei wird nicht nur die Technik grafisch nachgeahmt. Es wurden tatsächlich Puppen und Modelle gebaut, die im Spiel ihre Verwendung finden.

Dadurch sieht das Gameplay auch etwas hakelig aus, was eine mutige Entscheidung ist. Denn genau hieran werden sich definitiv einige stören, für die das Spiel damit aus dem Raster fällt. Ich persönlich lieb’s.

Soulslike Combat mit fantastisch bösen Bossen

Im neuen Trailer gibt es kleine Einblicke in die Bossgegner, die wir mit Hazel bezwingen müssen. Darunter ist diese wahnsinnig coole Spinnen-Lady namens Molly. Ihr Markenzeichen ist rotes Garn, das sie spinnt und sie trägt einen Patchwork-Quilt aus Kinderkleidung. Denn Molly schnappt sich Kinder und ist Teil der Südstaaten-Folklore.

Combat könnte zu einer der Schwachstellen des Spiels werden, da es doch recht träge aussieht. Aber man, sind die Bosse schön gestaltet!

Ich weiß jetzt schon, dass ich South of Midnight vor allem für die Atmosphäre und Story spielen werde. Musik soll übrigens auch eine große Rolle spielen und jedes Monster mit seinem einzigartigen Song kommen. Und was soll ich sagen… Ich habe eine Playlist die “Gothic-Dark-Country” heißt und auch hier haben mich die Trailer einfach gekriegt.

Am 8. April hat South of Midnight Release und ich hoffe, dass das ganze Spiel dann letztendlich auch den Vibe der Trailer stetig aufrecht erhalten kann.

Das neue Doom wurde übrigens auch auf dem Xbox Showcase vorgestellt: Doom: The Dark Ages kommt schon im Mai – Fans feiern den neuen Kampfstil mit Schild und „lächerlich starken Knarren“