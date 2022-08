Mod bringt eines der besten Videospiel-Systeme überhaupt zu Skyrim – Aber beeilt euch besser mit dem Download

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Einige werfen allerdings ein, dass nur die Umsetzung und nicht das System selbst geschützt sei. Außerdem habe Syclonix einen so anderen Ansatz an die Nemeses, dass eine Sperrung nicht drohen sollte. Dennoch sollte man sich beeilen, ehe es doch zu einem Rechtsstreit kommt.

Darum solltet ihr euch beeilen: Obwohl das System äußerst beliebt ist, wird es kaum in Spielen genutzt und Fans fürchten, dass auch die Mod schnell wieder verschwinden könnte. Denn Warner Bros, der Publisher von Mordors Schatten, hat das Nemesis-System patentieren lassen (via IGN ).

Wo gibt es die Mod? Der Modder Syclonix hat seine Mod „Shadow of Skyrim – Nemesis and Alterantive Death System“ auf NexusMods zum kostenlosen Download bereitgestellt. Ihr braucht allerdings eine Vollversion von Skyrim zur Nutzung.

Mittelerde: Mordors Schatten hat mit dem Nemesis-System revolutioniert, wie KI-Gegner auf euch reagieren. Ein Modder hat dieses System nun noch etwas verbessert und in das uralte The Elder Scrolls V: Skyrim eingebaut. Fans fürchten aber, dass die Mod nicht allzu lange verfügbar sein wird.

