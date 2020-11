Samsung QLED-TV und Crucial-SSD zum Bestpreis bei MediaMarkt

Hersteller Crucial hat bei der neuen BX500 nicht zu viel versprochen: Es ist eine günstige Einsteiger-SSD. Heißt im Klartext: Bei der Leistung (vor allem bei zufälligen Zugriffen und dem Bewegen von großen Datein) darf man sich keine Bestwerte erwarten. Auch bei der Lebensdauer muss man Kompromisse eingehen („nur“ 120 TBW). Immerhin: Die sequentiellen Werte beim Schreiben und Lesen können sich sehen lassen – ebenso die Alltagsleistung. Auf der technischen Seite bekommt man eine recht geringe Leistungsaufnahme geboten – doch dafür wurde auf die wichtige LDPC-Fehlerkorrektur verzichtet. Last but not least: Der Preis pro Gigabyte ist ausgezeichnet.

Doch Achtung: Hier gibt es aktuell Berichte über Probleme mit der 4K/120Hz-Darstellung (via 4kfilme.de ), weswegen unsere bisherige Empfehlung in Verbindung mit den neuen Next-Gen-Konsolen aktuell mangels Lösungsansatz nicht ausgesprochen werden kann.

Der neue Q60T überzeugt mit einer wirklich guten Bildqualität und reichlich Smart-TV-Apps. Er bringt ein solides Angebot an Anschlussmöglichkeiten mit – und einen Klang, manch anderen LCD-TV überflügelt. Das Einstiegsmodell in Samsungs 2020er QLED-Klasse erreicht freilich nicht die Performance, die wir von den höherwertigen QLEDs wie einem Q90T erwarten und auch schon mit dem 2019er GQ65Q90R selber getestet haben.

