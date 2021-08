Samsung Galaxy Unpacked: Die neuen Produkte zum Release bei Saturn

Die neuen Samsung Produkte werden beim Samsung Galaxy Unpacked Event am 11. August 2021 vorgestellt und ihr könnt sie dann bei Saturn kaufen.

Am Mittwoch den 11. August 2021 gibt es die neuesten Smartphone-Produkte von Samsung zu sehen. Das Motto des Events lautet “Sei bereit, dich zu entfalten”. In der Kombination mit dem Logo lässt sich somit bereits abschätzen, was euch erwarten könnte. Denn das bisher gezeigte, sieht aus wie das Samsung Galaxy Fold und das Galaxy Z Flip. Durch das Motto ist somit zu erwarten, dass von beiden jeweils ein neues Modell vorgestellt wird.

Bleibt nur noch die Frage offen, welche neuen Features diese bieten werden. Wer sich die neuen Smartphones nach dem Event vorbestellen will, kann das direkt bei Saturn machen.

Die neuen Samsung Galaxy bei Saturn vorbestellen

Bereits vor dem Samsung Galaxy Event hat Saturn angekündigt, dass es die neuen Samsung Geräte bei ihnen zum Vorbestellen und Kaufen geben wird. Euch erwartet dabei ein exklusives Angebot. Beim Kauf eines neuen Samsung Galaxy erhaltet ihr ein Samsung Wireless Charger Trio im Wert von 50 Euro kostenlos dazu. Damit könnt ihr euer Handy, eure Smartwatch und eure Galaxy Buds gleichzeitig aufladen.

Wer möchte, kann bei den bisherigen Samsung Galaxy Smartphones und dort beim S21 Ultra zuschlagen. Das 5G Handy gibt es bei Saturn aktuell für 1.099 Euro.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.