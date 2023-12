Endlich RTX-Gaming zum erschwinglichen Preis bei Saturn

Eine neue Grafikkarte wird immer mehr zu einer teuren Investition. Deshalb werden fertig gebaute PCs immer beliebter. Für 1200€ seid ihr hier in einem Preis-Segment, in dem ihr euch beim selber bauen kaum eine RTX 40er Karte im PC leisten könntet. Mit diesem Angebot hingegen habt ihr bereits einen vollständigen PC oder einen Laptop für unterwegs.

Der MSI MAG INFINITE S3 – Ein Top-Gaming-PC für Zuhause

Dieser Desktop-PC bietet euch alles, was ihr für Gaming, Arbeit oder Streaming braucht. Die eingebaute RTX 4060 verleiht dem System nicht nur eine erstklassige Leistungsfähigkeit, sondern eröffnet auch den Zugang zu den aktuellsten Grafik-Features.

Dank der einfachen, aber hochwertigen Bauweise, könnt ihr den MSI Desktop-PC später gut mit neuer Hardware upgraden.

Dank der fortschrittlichen Raytracing-Technologie ermöglicht die RTX 4060 realistische und immersive Lichteffekte, die in Echtzeit simuliert werden und so atemberaubende visuelle Details erzeugen. Darüber hinaus könnt ihr in Spielen nun DLSS 3.5 verwenden, um Spiele in höherer Auflösung zu rendern und gleichzeitig die FPS zu steigern. Damit könnt ihr selbst anspruchsvollste Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 in unglaublicher Bildqualität und mit flüssiger Performance genießen.

Der leistungsstarke Intel Core i5-13400F Prozessor mit seinen 10 Kernen und Turbo Boost bis zu 4,6 GHz ergänzt das Herzstück perfekt und gewährleistet somit ein Höchstmaß an Leistung sowohl für Gaming als auch für produktive Arbeiten.

Hier habt ihr einen Überblick, welche Anschlüsse bei dem MSI Desktop-PC wo positioniert sind.

Mit einem Gaming-PC müssen auch reichlich Anschlüsse her und die bekommt ihr zum Glück genug. Der PC bietet mit USB-C, HDMI und DisplayPort vielseitige Anschlussmöglichkeiten für ein individuelles Gaming-Setup. Mit großzügigen 1 TB SSD-Speicher ist ausreichend Platz vorhanden, um Spiele, Filme und mehr direkt abzurufen und 16 GB DDR5-RAM ermöglichen effizientes Multitasking.

Mit dem Lenovo LOQ 15 unterwegs erstklassig zocken

Das Lenovo LOQ 15 Notebook beeindruckt als leistungsstarkes Gerät, das gezielt für Gaming entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Intel Core i5-Prozessor, einer mobilen NVIDIA GeForce RTX 4060-Grafikkarte und großzügigen 16 GB schnellem DDR5-Arbeitsspeicher, liefert es eine Performance, die weit über die üblichen Standards von Einsteiger-Notebooks hinausgeht. Mit dem eigens eingebauten LA1 KI-Chip könnt ihr mithilfe der Lenovo AI Engine+ eure Framerate und Leistung noch weiter optimieren.

Schlankes Design und ordentlich Power, wie man auch an den üppigen Lüfterschlitzen rechts sieht.

Mit einem 15-Zoll-WQHD-Display und Bildwiederholrate von 165 Hz erlebt ihr Spiele flüssig und in knackscharfer Auflösung. Den 60-Wh-Akku habt ihr dank Super Rapid Charge Technologie blitzschnell wieder aufgeladen und dank der DC-Dimming-Technologie nutzt ihr die Energie optimal.

Bis zum 31.12. spart ihr bei Saturn beim MSI Desktop-PC 200€ und beim Lenovo Laptop 145€.