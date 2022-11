17 Jahre altes MMORPG kehrt mit neuem Publisher zurück – Weckt bei Fans nostalgische Gefühle

ROSE Online ist ein Anime-MMORPG aus dem Jahr 2005, das 2019 seine Dienste einstellte. Im Dezember kehrt es nun mit einem neuen Publisher zurück.

Die Entwickler Gravity gaben Rose Online im Jahr 2019 auf – Allerdings mit dem Versprechen, es könne zurückkehren. Im September 2021 posteten die neuen Entwickler und Publisher Rednim Games, dass sie das MMORPG übernehmen und in Rose Online umbenennen.

Nach mehreren Alphas und geschlossenen Betas schrieben sie in ihrem aktuellen Beitrag, dass der Early Access von Rose Online am 13. Dezember 2022 startet.

Ein klassisches MMORPG von früher

Was ist das für ein Spiel? Rose Online ist ein Anime-MMORPG, das grafisch an NosTale und Ragnarok Online erinnert. ROSE steht dabei für „Rush On Seven Episodes“, da es 7 verschiedene Planeten gibt. Diese lebten in Frieden, bis sie vom dunklen Gott Hebarn heimgesucht wurden. Eure Aufgabe ist es, die Harmonie wiederherzustellen.

Ihr wählt aus 4 Klassen (Soldier, Muse, Hawker, Dealer) und tötet Monster, um im Level aufzusteigen. Mit der Zeit erlernt ihr neue Skills und findet besseres Equipment.

Hier seht ihr den Trailer aus dem Jahr 2011:

Welche Inhalte bietet es noch?

7 Planeten, die ihr erkunden könnt

Clans, die einander im PvP bekriegen

Monster sind, je nach Stärke, durch Farben gekennzeichnet. Blaue sind z.B. besonders schwach, rote und pinke hingegen sehr stark

2 verschiedene Attack-Modi zwischen denen ihr wählen könnt

Das MMORPG ist kostenlos, bietet allerdings Shop-Inhalte für Echtgeld an.

Fans schwelgen in Nostalgie

Wer Rose früher gespielt hat, freut sich besonders über die Rückkehr des MMORPGs. Rose Online reiht sich ein in die Wiederkehrer des Genres, die in ihrem Ursprung längst tot waren. So kehrte beispielsweise auch Flyff zurück und eine neue Version des Klassikers Ragnarok ist angekündigt.

Unter einem Post auf reddit äußern sich viele Nutzer zur Relaunch von Rose Next/Online. Wir haben ein paar Stimmen eingefangen:

talonthedeceiver: „Ich erinnere mich noch daran, wie ich es früher gespielt habe und verspüre krasse Nostalgie.“

deathm00n: „Als Teenager war das das beste MMO. Roboter, die gegen Elfen kämpfen? Das war so cool.“

fragment059: „Das Spiel war super, es hat sich aber selbst getötet, weil sie sich geweigert haben, den Tränke-Glitch zu beheben. Wenn du einen Trank aufgehoben hast, hat es deinen Cooldown zurückgesetzt und der Stack davon machte dich unsterblich.“

bradstrt: „Welches Jahr haben wir?“

neunzehnhundert: „Flyff Relaunch, Rose online Releaunch, Aion Classic kommt nach EU. Ich hoffe ein bisschen, dass Rappelz als Nächstes kommt.“

Freut ihr euch auf den Relaunch von Rose Online? Habt ihr es damals gespielt und empfindet ebenfalls Nostalgie für das Spiel? Welches MMORPG von früher wünscht ihr euch zurück? Gibt es eins, das ihr besonders vermisst? Oder spielt ihr lieber moderne MMORPGs wie Lost Ark und New World? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

