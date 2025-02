Ein kostenloses MMORPG auf Steam wollte Spieler fürs Zocken bezahlen, jetzt sind sie arbeitslos

Neben den großen MMORPGs auf Steam gibt es auch viele kleine Nischen-Spiele. Eines davon ist Riders of Icarus, das euch sogar Geld verdienen lässt, wenn ihr es spielt. Bald seid ihr den Job jedoch los.

Was ist das für ein MMORPG? Riders of Icarus ist ein Free2Play-MMORPG, das seit 2016 auf Steam ist, und auf ein aufwendiges Mount-System setzt. Es gibt Hunderte von Boden- und Flug-Mounts in Riders of Icarus. Die Entwicklung des Spiels war hingegen von Turbulenzen geprägt:

Das MMORPG war ein Jahr in einer Open-Beta und erreichte da in der Spitze 6000 gleichzeitige Spieler.

2017 erschien Riders of Icarus dann auf Steam und die Spielerzahlen wuchsen auf bis zu 17.000 auf (via SteamDB).

Dann fiel das MMORPG in eine Art Koma: Von 2017 bis 2018 ab es kaum neue Inhalte, und viele Spieler verloren das Spiel völlig aus den Augen.

Erst 2019, als der Publisher Valofe Global die Entwicklung von Nexon übernahm, ging es etwas voran. In Zusammenarbeit mit WeMade versuchten die Entwickler das MMORPG dann 2022 auf ein Play2Earn-Model umzustellen (via mmorpg.com).

In Play2Earn-Spielen können Spieler eine Kryptowährung verdienen und diese in echtes Geld umwandeln. Doch auch diese Monetarisierungsstrategie scheint fehlgeschlagen. Jetzt ist das Ende gekommen.

Spieler verlieren ihre Einnahmequelle

Was passiert mit dem MMORPG? Erst in jüngster Vergangenheit wollten die Entwickler von Riders of Icarus die Spielserver zusammenlegen, sodass nur noch ein Server für Europa und einer für Nordamerika bestehen bleiben. Diese Pläne wurden jedoch kurzfristig wieder verworfen (via vfun-lounge.valofe.com), mit der Begründung für die Spieler „[…] eine stabile und angenehme Spielumgebung zu bieten […]“.

Das sorgte bei den Fans nicht gerade für Begeisterung, wenn man die Kommentare betrachtet. Die wahren Gründe, warum der Server-Merge abgesagt wurde, sind wohl andere. Wie die Entwickler jetzt auf Steam bekannt geben, schließt das MMORPG am 15. Mai 2025 alle Server im Westen. Bereits 2024 wurden die Server des MMORPGs für Südostasien abgestellt.

Zuletzt waren zu Spitzenzeiten auf Steam (via SteamDB) nur noch etwa 60 Spieler gleichzeitig aktiv. Für sie bedeutet das Aus des MMORPGs aber auch den Verlust der Einnahmequelle – sie werden also arbeitslos. Ihre gesammelte Kryptowährung bleibt ihnen dafür wohl erhalten.

Auch wenn Riders of Icarus seit Jahren bei den Gamern nicht mehr hoch im Kurs stand, so gab es einige Spieler, die das MMORPG in seiner Hochzeit geliebt haben. Einer von ihnen hat sogar fast 8.000 Stunden in dem MMORPG verbracht und es daraufhin negativ auf Steam bewertet: Spieler verbringt 7900 Stunden in Free2Play-MMORPG, schreibt vernichtende Steam-Kritik