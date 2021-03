Rauch-Tag in Pokémon GO mit Tanhel – So nutzt ihr ihn aus

In Pokémon GO startet an diesem Sonntag, den 14. März, der Rauch-Tag mit Tanhel und weiteren Pokémon der Typen Stahl und Psycho. Wir zeigen euch, wie ihr das Event richtig ausnutzen könnt.

Was ist ein Rauch-Tag? Dieses Event findet immer mal wieder in Pokémon GO statt. Dort steht ein Pokémon im Fokus, welches dann einige Stunden lang besonders oft vom Rauch angelockt wird. Dazu kommen dann noch andere Monster des gleichen Typs, die ebenfalls im Rauch auftauchen.

Dieses Mal dreht sich alles um Tanhel. Das Monster ist von Typ Stahl und Psycho, weshalb auch andere Pokémon dieses Typs erscheinen werden.

Rauch-Tag mit Tanhel – Startzeit und Boni

Was: Der Rauch-Tag in Pokémon GO mit Tanhel im März 2021

Wann: Am Sonntag, dem 14. März, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Tanhel

Bonus: Jede Stunde lockt der Rauch Pokémon von anderen Typen an

Bonus: Eine Box für eine PokéMünze gibt euch im Ingame-Shop einen Rauch

Merkt euch diese Zeiten: Der Rauch-Tag läuft nach Stunden gestaffelt ab. Jede Stunde wechseln die Spawns und andere Pokémon tauchen im Rauch auf. Die genaue Übersicht gibt es hier:

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr: Psycho-Pokémon erscheinen im Rauch

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr: Stahl-Pokémon erscheinen im Rauch

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr: Psycho-Pokémon erscheinen im Rauch

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr: Stahl-Pokémon erscheinen im Rauch

15:00 Uhr bis 16:00 Uhr: Psycho-Pokémon erscheinen im Rauch

16:00 Uhr bis 17:00 Uhr: Stahl-Pokémon erscheinen im Rauch

Diese Stahl-Pokémon gibt es: Hierfür hat Niantic bereits eine kleine Übersicht gegeben. Zu den Stahl-Stunden erscheinen neben Tanhel folgende Monster: Alola-Digda, Magnetilo, Stollunior, Bronzel und Schilterus

Diese Psycho-Pokémon gibt es: Auch hier gibt es schon einen Überblick. Außer Tanhel gibt es zu den Psycho-Stunden folgende Pokémon: Natu, Girafarig, Meditie, Puppance und Somniam

Diese exklusive Attacke ist verfügbar: Wenn ihr während des Events ein Metang zu Metagross entwickelt, lernt es die Lade-Attacke Sternenhieb. Das war der exklusive Move von Metagross beim Community Day mit Tanhel in 2018.

Ihr solltet euch die Attacke sichern, denn damit wird Metagross mit Abstand der beste Stahl-Angreifer. Zudem ist es mit dem Angriff ein solider Allrounder und quasi gegen viele Pokémon nützlich.

So nutzt ihr den Rauch-Tag richtig aus

Trefft diese Vorbereitungen: Macht euch im Vorfeld in etwa klar, wie viele Stunden ihr den Rauch-Tag spielen wollt. Pro Minute lockt der Rauch ein Pokémon an, sodass ihr mindestens 60 Monster pro Minute fangen könnt. Wollt ihr also die vollen 6 Stunden spielen und habt keinen PokéStop vor der Tür, den ihr regelmäßig drehen könnt, solltet ihr mindestens 360 Bälle im Inventar haben.

Bedenkt allerdings, dass ihr auch Bälle verwerft und ein Pokémon ausbrechen kann. Wollt ihr die volle Zeit spielen, empfehlen wir euch ein Polster von 450 Bällen.

Dazu kommt, dass ihr genügend Rauch im Inventar haben solltet. Mit dem Rauch für die eine PokéMünze, den es zum Eventstart gibt, solltet ihr also noch 5 weitere Rauch dabei haben.

So solltet ihr spielen: Wenn ihr nur eine beschränkte Zeit spielen wollt, solltet ihr zumindest jeweils eine Stahl- und eine Psycho-Stunde mitnehmen. So könnt ihr zumindest alle Spawns einmal abchecken.

Ansonsten braucht ihr nicht viel Stress im Event. Das eine Pokémon pro Minute lässt sich ganz locker fangen und ihr könnt nebenbei sogar einen Film schauen. Ihr könnt das Event also ganz entspannt von Zuhause ausnutzen.

Welche Shinys gibt es? Das Hauptpokémon des Events, Tanhel, gibt es auch in der schillernden Form. In der Vergangenheit war es so, dass zumindest dieses Pokémon beim Rauch-Tag etwas häufiger als Shiny auftritt.

Ihr könnt aber auch Glück bei anderen Shinys haben. Sie gehören allerdings nicht zu den seltensten Shinys im Spiel. Bisher bestätigte Shinys, die beim Event erscheinen, sind:

Tanhel

Natu

Meditie

Puppance

Alola-Digda

Magnetilo

Stollunior

Bronzel

Das ist die Shiny-Familie von Tanhel.

Welche Stunde lohnt sich mehr? Ein richtiger Brecher ist bei keiner der beiden Stunden dabei. Ihr solltet also vor allem entscheiden, bei welcher Stunde ihr mehr Shinys benötigt. Habt ihr beispielsweise schon all die hier genannten Psycho-Pokémon als Shiny, dann könnt ihr euch auf die Stahl-Stunde konzentrieren.

Was steht sonst noch an? Im März warten noch weitere Events auf euch, die teilweise sogar neue Pokémon ins Spiel bringen. Dazu kommen noch Raid- und Rampenlichtstunden. Alle Events für diesen Monat findet ihr hier aufgelistet:

Pokémon GO: Alle Events im März 2021 – Welches lohnt sich?