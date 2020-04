Ab heute läuft auf MAX »Von Noob zu Platin«: In der wöchentlichen Show will das Stream-Team mithilfe von hungryr6 aus Julius einen Rainbow-Six-Veteranen machen.

Mit E-Sports-Wettkämpfen ist’s immer so eine Sache: Wer sich auskennt, hat Spaß beim Zuschauen und erkennt die Winkelzüge der Profis ganz genau wieder – oder wird von einer neuen Taktik ebenso überrascht wie die alten Hasen auf der Gegnerseite. Wer keine große Ahnung vom Spiel hat, versteht dagegen oft nur Bahnhof, auch wenn alles cool und shiny aufgemacht ist.

Wir wollen versuchen, für die diesjährige Liga von Rainbow Six: Siege einen Mittelweg zu finden, also die Pros unter euch genauso zu unterhalten wie diejenigen, die erstmal vorsichtig reingucken wollen. Dazu haben wir von heute bis zum Finale der GSA League 2020 am 3. August ein volles Programm für euch zusammengebastelt und darauf geachtet, dass nicht nur die Sicht von Profis und Castern gezeigt wird, sondern ihr auch durch die Augen eines ganz normalen Spielers auf die Liga schauen könnt.

Ab heute: Von Noob zu Platin mit Coach Hungryr6

Ab heute läuft auf MAX – Monsters & Explosions jeden Montag ab 19 Uhr »Von Noob zu Platin« mit Julius: Hungryr6 wird versuchen, den Jungen von seinem absoluten Frischlingsniveau auf ein Platin-fähiges Level haben; schließlich wollen wir uns ja nicht mit ihm schämen müssen! In der Show heute erfahrt ihr euch mehr zu unserem weiteren Programm, zum Beispiel dem »Weekly Breach, bei dem professionelle Caster für euch die Liga analysieren.

Also schaut rein, egal wie hoch euer eigenes Skill-Level ist! Wir sehen uns um Stream!

Von Noob zu Platin im MAX-Livestream

Wo? Auf Twitch bei MAX – Monsters & Explosions

Auf Twitch bei MAX – Monsters & Explosions Wann? Immer montags ab 19 Uhr

Immer montags ab 19 Uhr Wer? Julius als Spieler & Hungryr6 als Coach

GameStar und Mein-MMO sind Medienpartner der diesjährigen Liga für Rainbow Six: Siege in Deutschland, Schweiz und Österreich. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten regelmäßig auf unseren Websites und Kanälen über die Liga, Partien und Teams berichten.