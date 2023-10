QHD-Monitor mit 170Hz und 1ms um 45% günstiger im Amazon Prime Day Angebot

Dieser QHD-Monitor hat viele starke Attribute und kann euere Gaming-Erfahrungen massiv verbessern. Jetzt zum Amazon Prime Day reduziert.

Ihr denkt darüber, von FHD auf QHD umzusteigen, dann könnte dieses Angebot der entscheidende Impuls sein. Mit seinen beeindruckenden technischen Spezifikationen und seinem ergonomischen Design ist dieser 27 Zoll WQHD Monitor die perfekte Wahl für zukünftige Gaming-Sessions. Spart jetzt fast die Hälfte und bezahlt nur 283,99€.

Warum sich dieser QHD-Monitor lohnt

Er bietet eine Bildwiederholrate von 170 Hz, was bedeutet, dass ihr flüssige und reaktionsschnelle Bewegungen genießen könnt. In actionreichen Spielen wie Counter-Strike oder Rainbow Six Siege werdet ihr den Unterschied bemerken. Zusätzlich werden durch eine Reaktionszeit von nur 1ms Ghosting-Effekte deutlich minimiert. Kein Gegner kann eurem Blick entkommen, da ihr glasklar jedes Detail erkennen könnt.

Ein weiteres Highlight ist seine Kompatibilität mit FreeSync Premium und G-Sync. Diese Technologien sorgen dafür, dass eure Grafikkarte und der Monitor perfekt synchronisiert sind, um Tearing und Ruckeln zu vermeiden. Flüssige Spielabläufe sind also kein Problem.

Das IPS Panel des Bildschirms bietet eine hohe Farbgenauigkeit und einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad. Dadurch könnt ihr eure Spiele aus verschiedenen Blickwinkeln genießen, ohne dass die Farben verfälscht werden. Mit einer Auflösung von 2560×1440 Pixeln und einem Seitenverhältnis von 16:9 liefert er gestochen scharfe Bilder und eine unvergessliche Detailgenauigkeit.

Obendrein könnt ihr von etlichen Anschlussmöglichkeiten profitieren, darunter DisplayPort, HDMI und USB. Schließt eure bevorzugte Konsole an, oder andere Geräte nach eurer Wahl.

Zusätzlich bietet dieses Gerät eine ergonomische Gestaltung mit Höhenverstellbarkeit, Neigungs- und Schwenkfunktionen. Ihr könnt den Monitor also ganz nach euren individuellen Bedürfnissen anpassen und so für eine optimale Sichtposition sorgen.

