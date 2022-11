PS Store: Ihr bekommt gerade 7 richtige Top-Spiele für PS4 und PS5 günstig

Das PSN lässt nicht nach und gibt euch immer neue Deals. Hier findet ihr sieben Spiele aus den aktuellen Angeboten, die ihr euch unbedingt genauer ansehen solltet!

Auch im November ist im PS Store wieder eine gewaltige Anzahl von Spielen im Angebot, die euch regelrecht erschlägt. Damit ihr einige der besten Angebote findet, findet ihr hier sieben Spiele in der Kurzvorstellung und erfahrt, warum gerade die sich lohnen!

Lohnenswerte Spiele im PS Store

Was ihr zu den November-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 19. November, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Lost Judgment: Digital Ultimate Edition

Genre: Open-World | Entwickler: Ryu ga Gotoku Studio | Release-Datum: 21. September 2021 | Spielzeit: 30 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Lost Judgment schickt euch in das Yakuza-Universum, wo ihr zur Abwechslung aber keinen Yakuza spielt, sondern auf der guten Seite des Gesetzes unterwegs seid. Dafür erkundet ihr ein Stadtviertel in Tokio und eines in Yokohama. Klar, dass ihr es dabei mit dem organisierten Verbrechen zu tun bekommt und die Fäuste sprechen lassen müsst. Aber es gibt auch Nachforschungsmissionen, in denen ihr etwa Drohne fliegt und Verdächtige belauscht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von klassischen Beat’em’Up, Liebhaber spannender Geschichte und all jene, die mit japanischen Großstädten mal eine etwas andere Open-World erkunden wollen, werden hier alle gleichermaßen ihre Freude dran haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell kostet die Digital Ultimate Edition von Lost Judgment nur noch 35,99€ und ist damit 60 Prozent günstiger als die UVP von 89,99 Euro.

Dying Light 2: Stay Human Deluxe Edition

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Techland | Release-Datum: 4. Februar 2022 | Spielzeit: 24 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Dying Light 2: Stay Human ist die Zombie-Apokalypse ausgebrochen und ihr wurdet infiziert. Allerdings werdet ihr nicht zu einem Untoten, sondern einfach nur wesentlich stärker und agiler. Ihr macht euch hier auf die Suche nach eurer verschollenen Schwester und kämpft euch dafür nicht nur durch Zombie-Horden, sondern nehmt es auch mit verfeindeten menschlichen Fraktionen auf.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Mirror’s Edge mögt, aber eure Parkour-Fähigkeiten eher im Kampf einsetzen wollt, ist Dying Light 2 ideal. Eben so werden Freunde von Zombiespielen ihren Spaß daran haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Deluxe Edition von Dying Light 2: Stay Human bekommt ihr derzeit mit einem Rabatt von 33 Prozent im Vergleich zur UVP von 89,99 Euro. Der Preis reduziert sich hier auf 60,29€.

The Witcher 3: Game of the Year Edition

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: CD Projekt Red | Release-Datum: 30. August 2016 | Spielzeit: 56 Stunden

Was ist das für ein Spiel? The Witcher 3 ist der Abschluss der Witcher-Trilogie und schickt euch als Hexer Geralt von Rivia in eine offene Welt, wo ihr euch auf die Suche nach eurer Geliebten Yennefer macht. Dabei könnt ihr euren Job als Monsterjäger aber nicht ignorieren und jagt deswegen zahlreiche gefährliche Bestien.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade wenn ihr komplexe Geschichten mögt und gerne auf die Pirsch geht, ist The Witcher 3 etwas für euch. Zudem könnt ihr euch sehr gut als Geralt in die mittelalterliche Fantasiewelt einleben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Normalerweise kostet die The Witcher 3: Game of the Year Edition 49,99 Euro mit der UVP. Auf die spart ihr derzeit jedoch gleich 80 Prozent und müsst nur noch 9,99€ hinlegen.

Mittelerde: Schatten des Krieges

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Monolith Productions | Release-Datum: 10. Oktober 2017 | Spielzeit: 21 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mittelerde: Schatten des Krieges erzählt die Geschichte von Mordors Schatten weiter. Hier zieht ihr als Talion los und rekrutiert eine Ork-Armee, um es mit Sauron persönlich aufzunehmen. Es zeichnet sich vor allem durch sein Nemesis-System aus: Jeder Gegner in dem Spiel hat einen eigenen Charakter und kann zu eurem auserkorenen Widersacher werden, der sich an die bisherigen Begegnungen mit euch erinnert.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel ist nicht nur etwas für Fans von Herr der Ringe, sondern auch all jene, die dynamische Geschichten mögen. Denn durch das Nemesis-System macht hier jeder Spieler seine ganz eigenen Erlebnisse. Besonders beeindruckend ist das, wenn ihr einem Ork wiederbegegnet, den ihr bereits besiegt habt, und der die Narben eures vorherigen Kampfes trägt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mittelerde: Schatten des Krieges ist gleich um 70 Prozent auf 11,99€ reduziert. Die UVP beträgt hingegen 39,99 Euro.

Hades

Genre: Roguelite | Entwickler: Supergiant Games | Release-Datum: 13. August 2021 | Spielzeit: 22 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Hades schickt euch durch die griechische Mythologie, wo ihr als Sohn des Gotts der Unterwelt persönlich aus der Hölle entkommen müsst. Dafür verprügelt ihr allerlei Monster und schaltet im Verlauf des Spiels immer mehr Gegenstände frei, die euch bei eurem Unterfangen helfen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Allerdings müsst ihr etwas frustresistent sein. Denn Hades ist ein Roguelike. Euer Erfolg hängt hier stark davon ab, wie ihr mit den euch während eures Durchlaufs gegebenen Ressourcen umgeht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Hades kostet euch derzeit keine 24,99 Euro mehr wie mit der UVP, sondern ist 30 Prozent günstiger. Hier zahlt ihr nur noch 14,49€.

Outer Wilds: Archeologist Edition

Genre: Adventure | Entwickler: Mobius Digital | Release-Datum: 16. September 2022 | Spielzeit: 27 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Outer Wilds schickt euch in ein extrem melancholisches Universum, wo ihr das Gefühl habt, zu den letzten Überlebenden am Ende der Zeit zu gehören. Hier begebt ihr euch auf eine Erkundungsreise, um herauszufinden, was mit den Erbauern der zahlreichen alten Ruinen passiert ist, die ihr hier finden könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Spielt Outer Wilds. Egal was ihr mögt! Ihr bekommt hier eine wirklich extrem einzigartige Welt mit vielen Geheimnissen geboten. Und dank dem DLC Echoes of the Eye kann es gar richtig gruselig werden!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Outer Wilds ist gerade 40 Prozent günstiger, womit sich der Preis von der UVP von 39,99 Euro auf 23,99€ reduziert.

MechWarrior 5: Mercenaries

Genre: Simulation | Entwickler: Piranha Games | Release-Datum: 23. September 2021 | Spielzeit: 37 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In MechWarrior: Mercenaries schwingt ihr euch nicht nur hinter das Steuer eines gewaltigen Kampfroboters, ihr werdet außerdem zum Manager eurer ganz eigenen Söldnergruppe im Battletech-Universum. Im Kern stehen jedoch stets die eigentlichen Missionen, in denen ihr verschiedene Ziele erfüllen müsst und euch natürlich auch mit anderen Mechs anlegt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Battletech und SciFi-Fans finden hier gleichermaßen ihr Freude. Und wer hat keinen Spaß daran, mit einem riesigen Kampfroboter Schlachten in einem SciFi-Universum zu schlagen?

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mechwarrior 5: Mercenaries ist derzeit um 50 Prozent im Vergleich zur UVP von 29,99 Euro reduziert. Ihr zahlt dadurch nur noch 14,99€. Die drei DLCs sind ebenfalls gesenkt und verbessern das Spiel merklich.

Rüstet eure PS5 auf!

Wenn der Platz auf eurer Playstation 5 bei all den guten Spielen langsam zu knapp wird, steht möglicherweise ein Upgrade an. Da trifft es sich gut, dass ihr derzeit beim Kauf einer kompatibel SSD sparen könnt!