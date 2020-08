PS5 und Xbox Series X starten ohne große Launch-Titel – Doch das ist gar nicht so schlimm

Halo Infinite wurde auf 2021 verschoben. Damit brach der Xbox Series X ein großer Launch-Titel weg. Das wirft aber die Frage auf, ob solche Spiele wirklich wichtig für den Start einer neuen Konsolen-Generation wie Xbox Series X und PS5 sind. MeinMMO-Autor Andreas Bertits meint, dass es nicht so schlimm ist, wie manche vielleicht denken.

Erscheint eine neue Konsolen-Generation, dann sind Spieler natürlich darauf gespannt, was die Hardware leisten kann und wie neue Spiele darauf aussehen. Einen Vorgeschmack bekamen wir schon bei den ersten Präsentationen der neuen Titel für PS5 und Xbox Series X.

Spiele wie Horizon: Forbidden West für PS5 oder das neue Forza Motorsport für Xbox Series X sehen in den Ankündigungsvideos schon extrem gut aus. Doch wann erscheinen diese Spiele? Die meisten sind erst für 2021 und darüber hinaus geplant. Zum Start der Konsolen Ende 2020 sieht das Line-Up nämlich nicht ganz so spektakulär aus – vor allem, da kürzlich Halo Infinite für die Xbox Series X als Launch-Titel wegbrach.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Halo Infinite war als Launch-Titel für die Xbox Series gedacht, erscheint jetzt aber erst 2021.

Kein großer Launch-Titel für PS5 und Xbox Series X

Zum Start der Konsolen sind zwar einige interessante Spiele geplant, doch die Mega-Kracher fehlen auf beiden Seiten.

PS5-Titel wie Godfall, Spider-Man: Miles Morales oder Bugsnax sind zwar durchaus spannend, doch hätte sich die Community wohl lieber so etwas wie ein neues God of War gewünscht, das bisher noch nicht einmal angekündigt ist. Also einen großen Titel einer bekannten Marke, die viele Fans hat. Ein Spiel, das schon auf der PS4 ein großer Erfolg war und Begeisterung hervorrief und von dessen Fortsetzung sich die Fans noch mehr erwarten. Etwas, das die Hardware der PS5 ausnutzt und für Staunen sorgt. Zumal Spider-Man: Miles Morales nur eine Art Standalone-Addon sein soll.

Xbox Series X – Alles zu Release, Specs, Preis, Spielen und Controller

Bei der Xbox Series X sieht es im Grunde noch „schlimmer“ aus. Denn Exklusivspiele gibt es gar keine. Alle Titel für die Xbox Series X erscheinen nämlich zudem für PC. Senuas Saga: Hellblade 2 könnte noch ein Spiel werden, das Ende 2020 für Microsofts neue Konsole veröffentlicht wird und einen guten Launch-Titel darstellen dürfte. Doch Hellblade ist nicht die große Marke wie Halo, auf dessen neuen Teil Halo Infinite sich viele freuten.

Betrachtet man diese Situation, so erscheint also bei Start der PS5 und Xbox Series X kein wirklich großer Launch-Titel.

Ein paar Launch-Titel gibt es ja, wie beispielsweise Godfall für die PS5. Die großen Kracher fehlen aber.

Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht

Allerdings ist die Situation nicht ganz so düster, wie sie es den Anschein hat. Denn große Launch-Titel sind zwar durchaus wichtig und können für mehr Verkäufe der Konsolen sorgen, essenziell sind sie aber nicht.

Dazu muss man sich nur mal die Situation beim Start der PS4 und Xbox One ansehen. Beide Konsolen kamen Ende 2013 in den Handel und hatten keine echten Kracher als Start-Spiele im Angebot. Die PS4 startete mit Killzone: Shadow Fall und die Xbox One mit Ryse: Son of Rome. Titel, die heute kaum noch diskutiert werden.

Und doch: Die PS4 verkaufte sich laut IGN in den ersten 24 Stunden mehr als eine Million mal alleine in den USA. Die Xbox One schaffte ebenfalls diese Zahlen – wenn auch global, wie Techmalak berichtet. Die Nachfrage nach den Geräten war so groß, dass sie einige Zeit ausverkauft waren – und das, ohne wirklich große Launch-Titel im Angebot zu haben.

PlayStation 5 – Alles, was wir über Sonys kommende PS5 wissen

Hier spielt ein Vertrauensvorschuss eine wichtige Rolle. Spieler wissen, dass Sony gute Spiele für seine Konsolen veröffentlicht, die sehr erfolgreich sind. Das war bei der PS4 mit Titeln wie Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2, Horizon: Zero Dawn oder God of War der Fall. Microsoft kann bei Exklusivspielen zwar nicht so ganz mithalten, doch auch die Xbox hat eine treue Fanbasis, die sich bereits auf die nächste Konsolen-Generation freut. Hier spielt dann Halo eine wichtige Rolle.

Beide Unternehmen geben den Spielern mit ihren neuen Konsolen ein Versprechen. Kauft die Geräte und ihr bekommt in Zukunft richtig gute Spiele, welche neue Technologien ausnutzen. Darunter SSDs für sehr kurze Ladezeiten. Mit der Aussicht auf bereits angekündigte Titel reicht einigen dieses Versprechen zusammen mit dem Vertrauensvorschuss aus, um direkt beim Launch der Konsolen zuzugreifen.

Auf der PS5 und Xbox Series X könnt ihr zumindest einige neue Crossgen-Spiele wie Assassin’s Creed Valhalla spielen.

Es gibt doch jede Menge zu Spielen

Darüber hinaus ist es nicht so, als hätten diejenigen, die sich Ende des Jahres eine PS5 oder Xbox Series X kaufen, nichts zu spielen – beide Konsolen sind nämlich abwärtskompatibel. Bei der PS5 zumindest teilweise. Das heißt, Spieler greifen auf einen großen Katalog an Titeln zurück, die sie gleich spielen können und welche zumindest zum Teil von der neuen Hardware profitieren. Die Ladezeiten dürften aufgrund der SSD generell kürzer sein und manche der Spiele, wie beispielsweise Cyberpunk 2077 oder FIFA 21, sollen Updates bekommen, mit denen sie auf den neuen Konsolen besser aussehen.

Darüber hinaus erscheinen Crossgen-Titel wie Assassin’s Creed Valhalla, welche in optimierten Fassungen für die PS5 und Xbox Series X zum Kauf bereitstehen werden. Dabei handelt es sich dann nicht um Next-Gen-Spiele, welche wirklich alle neuen Funktionen und die bessere Hardware ausnutzen, dennoch sind sie auf der PS5 und Xbox Series X zum Start als neue Titel spielbar.

Wer sich also Ende des Jahres dazu entschließt, eine PS5 oder Xbox Series X zu kaufen, der muss zwar vorerst auf die großen Next-Gen-Launchtitel verzichten – was auch schade ist – dennoch gibt es genug Titel, um sich die Zeit zu vertreiben. Und kommen die großen Spiele dann 2021 und darüber hinaus, sind die Erstkäufer gleich gerüstet.

Dies wird nun beim Launch der Next-Gen-Konsolen wohl dazu führen, dass trotz der fehlenden Launch-Highlights die Geräte sehr begehrt sein dürften.

Seht ihr das vielleicht anders? Wir haben eine Umfrage gestartet, mit der wir von euch wissen wollen: „PS5 / Xbox Series X: Wie wichtig sind euch starke Launch-Titel für den Kauf?“