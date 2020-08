Die PS5 und Xbox Series X haben ihr erstes bestätigtes MMORPG

Der Entwickler Bethesda hat das erste MMORPG für die neuen Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X angekündigt. The Elder Scrolls Online soll dafür sogar einige Upgrades bekommen.

Was wurde genau angekündigt? In Vorbereitung auf die anstehende QuakeCon, die vom 7. bis 9. August stattfindet, verriet Bethesda bereits, dass das MMORPG The Elder Scrolls Online wie auch der Shooter-Hit DOOM Eternal auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X spielbar sein werden.

Für beide Titel sind zudem einige Aufwertungen geplant, damit sie besser zu den neuen Konsolen passen. Diese sollen jedoch erst nach dem Release veröffentlicht werden.

In den kommenden Wochen möchte Bethesda genauere Details und Listen mit den Anpassungen veröffentlichen, ebenso wie ein Release-Datum für die Titel. Wichtig sei den Entwicklern jedoch, dass die neue Version Abwärtskompatibel ist.

Bald könnt ihr die Welt von The Elder Scrolls auch auf der neuen Konsolen-Generation betreten.

Muss man sich die Spieler erneut kaufen? Nein, wer eines der beiden Spiele auf der aktuellen Konsole nutzt, der bekommt kostenlos ein Upgrade für die neue Generation.

Diese Politik möchte Bethesda nach eigener Aussage auch bei anderen Titeln beibehalten:

Auch wenn wir noch keine News zu anderen Titeln aus unserem Spielekatalog bezüglich Konsolen-Upgrades haben, können wir versichern, dass wir jedes Upgrade von Bethesda-Titeln, die wir auf die Next-Gen-Konsolen bringen, kostenlos für alle Besitzer des jeweiligen Spiels auf aktuellen Konsolen machen wollen. Auszug aus der Pressemitteilung

ESO wird nicht das einzige MMORPG auf PS5 und Xbox Series X bleiben

Welche Spiele sind für die neuen Konsolen wahrscheinlich? In den letzten Jahren haben immer mehr MMORPGs eine Konsolen-Version bekommen, darunter:

Black Desert mit seinem Release für PS4 und Xbox One im Jahr 2019-

Neverwinter, das ebenfalls auf beiden Plattformen zur Verfügung steht-

Final Fantasy XIV, das zumindest auf der PS4 veröffentlicht wurde.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese und auch andere Titel eine Version für die neue Generation anbieten werden. Welche MMORPGs dabei für die Xbox Series X wahrscheinlich sind, haben wir hier für euch gesammelt.