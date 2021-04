Ehemalige Destiny-Entwickler arbeiten an neuem Multiplayer-Spiel für PS5

Sony hat die Zusammenarbeit mit Firewalk Studios bekannt gegeben. Dort arbeitet die Prominenz von Destiny und der Ex-Chef von Bungie hat auch seine Finger im Spiel.

Das wurde angekündigt: Sony hat bekannt gegeben, dass sie einen neuen Verbündeten im Boot haben: Firewalk Studios. Die werkeln an einem unangekündigten online Multiplayer-Spiel für die PlayStation 5 – es soll eine ganz neue IP werden.

Euch sagt Firewalk Studios nichts? Nicht schlimm. Doch wenn wir euch sagen, dass da der Ex-Chef von Bungie, massig Destiny-Entwickler und andere Shooter-Prominenz das AAA-Gaming retten wollen, solltet ihr hellhörig werden.

An der neuen Multiplayer-IP arbeiten federführend:

Tony Hsu ist der Chef von Firewalk Studios und auch der ehemalige General Manager und Senior Vizepräsident von Destiny

Ryan Ellis ist der Game Director und war Creative Director bei Destiny

Elena Siegman ist Executive Producerin und war Produzentin bei Bioshock Infinite, den Destiny-Titeln und Guitar Hero II

Firewalk Studios gehört zudem zu ProbablyMONSTERS, einer Firma, die sich als “Eine Familie von Gaming Studios” bezeichnet. Hier tummeln sich zudem Entwickler von Apex, Halo, God of War, F.E.A.R und der Ex-Chef von Bungie

Von dem angekündigten AAA-Spiel ist eigentlich nichts bekannt. Der Multiplayer-Titel mit großem Budget, denn dafür steht AAA, wird sogar das Erstlingswerk des Studios, das erst 2018 gegründet wurde. Wir kennen weder den Namen des Projekts noch das Setting. Ein Screenshot oder ein angepeilter Release sind ebenfalls unbekannte Variablen.

Was heißt IP? Spricht man von einer neuen IP, meint man im Kontext von Games “Intellectual Property”. Übersetzt heißt das “geistiges Eigentum”. Es handelt sich also um eine frische Marke oder Franchise, die nichts mit bisher bekannten Games zu tun hat.

Zusammen ballern ist kaum jemand so gut gelungen wie Destiny

Soll die PlayStation 5 endlich starke Exklusives für Multiplayer bekommen?

Was plant Sony? Mit Sony hat Firewalk Studios sich einen starken Partner mit tiefen Taschen ausgesucht, der es gerade bei seinen exklusiven Titeln krachen lässt. God of War, The Last of Us, die Uncharted-Reihe, Spider-Man und Ghost of Tsushima sind die bekanntesten davon.

Doch was Sony etwas fehlt, sind da prestigereiche Multiplayer-Titel im Exklusiv-Portfolio. Mit Godfall hatte man einen interessanten Kandidaten im Rennen, dem aber allzu schnell die Puste ausging. Es sieht so aus, als sollte diese Lücke nun zukünftig von Firewalk Studios geschlossen werden.

Sony und Firewalk Studios sind seit 2018 in Kontakt und sind schon früh nach der Gründung des Studios eine Partnerschaft eingegangen. Wie aus einem Interview mit IGN hervorgeht (via IGN.com). In diesem Interview wird auch erwähnt, dass die neue IP auch einen großen Fokus auf Story legt.

Das sagt der Studio-Chef selbst dazu:

Heute freuen wir uns, eine Partnerschaft mit Sony Interactive Entertainment für unser neues Multiplayer-Spiel bekanntgeben zu können. Für unser Team ist die Chance, neue Welten zu schaffen und noch mehr fantastische Momente für Spieler auf der ganzen Welt zu ermöglichen, das Feuer und die Motivation, die uns antreiben. Tiny Hsu via PlayStaion.com

Ex-Chef von Bungie will das AAA-Gaming retten

Firewalk Studios gehört zur “Familie” von ProbablyMONSTERS. Dahinter verbirgt sich die Firma von Harold Ryan. Ryan war bis 2016 der Chef bei Bungie. Warum er Bungie verließ und noch mal von vorne anfing, ist nicht ganz klar. Es wird aber von der zu großen Einflussnahme seitens Activision-Blizzard gemunkelt.

Das ist das neue Konzept: Bei ProbablyMONSTERS handelt es sich nicht um einen klassischen Spiele-Entwickler, sondern mehr um eine Art Schirmherr für AAA-Indie-Spiele. Ryan hat dazu stetig seinen Kader um erfahrende Entwickler vergrößert. Bei ProbablyMONSTERS haben inzwischen viele ehemalige und bekannte Bungie-Mitabreiter ein neues Zuhause gefunden.

Im April 2020 hat ProbablyMONSTERS die 100 Mitarbeiter erreicht.

Hier arbeiten dann verschiedene kleinere Studios an einzelnen Projekten. Die haben viel Freiheit aber dennoch so viel Geld wie sonst nur die ganz großen Player. Im Vordergrund stehen künstlerische Aspekte, Visionen zu verwirklichen und ein kollegiales Miteinander mit einer “der Mensch kommt zuerst”-Philosophie.

Mehr zu ProbablyMONSTERS und warum die ehemalige Elite von Blizzard einen ähnlichen Weg gehen, gibt’s hier auf MeinMMO: So wollen die Ex-Chefs von Blizzard und Bungie jetzt das AAA-Gaming retten

Und was machen Bungie und Destiny 2 so?

Destiny 2 selbst strauchelt aktuell mit dem PvP und bekommt Kritik wegen der neuen Transmog-Feature. Doch das Feeling von Gunplay, der Mix aus individuellen Waffen, Rückstoß, dem Kampf-Flow und Fähigkeiten machen Destiny 2 seit Jahren nahezu einzigartig, weswegen das Spiel weiterhin viele Fans hat.

Bungie selbst expandiert auch und will das Destiny-Franchise ausbauen sowie eine neue IP bringen: Destiny 2 kriegt neuen Chef, riesiges neues Hauptquartier und kommt nach Europa.

Destiny 2 wird noch über Jahre ein wichtiges Fokus von Bungie bleiben. Kürzlich stellte man die Pläne von Destiny 2 für 2021 vor

Wenn es Neuigkeiten zum AAA-Spiel von Firewalk Studios gibt, findet ihr sie natürlich auf MeinMMO. Seid ihr schon gespannt auf die neue IP, die da in Zusammenarbeit mit Sony entsteht? Oder lassen euch die großen Namen und talentierten Entwickler kalt, da es für ein Urteil noch zu früh ist?