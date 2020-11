Godfall ist ein wichtiger Release-Titel für die PS5 – Doch fällt bei Tests auf Metacritic durch

Godfall ist ein neues Action-RPG für PS5 und PC. Es erscheint am 12. November. Doch schon im Vorfeld konnten einige Webseiten das Spiel testen und ihre Bewertungen pünktlich zum Fall eines Embargos rund um die PS5 veröffentlichen. Doch bei Metacritic kommt Godfall nicht gut weg.

Was ist Godfall? In dem Action-RPG, das die Entwickler selbst als „Loot-Slasher“ bezeichnen, schlüpft ihr in die Rolle eines gottähnlichen Kriegers. Als dieser schnetzelt ihr euch im Nahkampf durch Horden von Monstern, die vom wahnsinnigen Gott Macros angeführt werden.

Dazu nutzt ihr ein besonderes Klassen-System. Durch das Wechseln der Valorplates, einer bestimmten Ausrüstung, ändert sich euer Spiel-Stil. Das ändert ein wenig an Warframe. Spielen könnt ihr wahlweise allein oder mit bis zu 2 weiteren Freunden im Koop. Jedoch müsst ihr zum Spielen permanent online sein.

Warum ist das Spiel so interessant? Godfall sorgte mit seiner „Next-Gen-Grafik“ im Vorfeld für Aufsehen, obwohl der Trailer gar nicht zur PS5 gehörte.

Zudem ist er einer der wenigen exklusiven Titel, die zu Release für die PS5 erscheinen.

Was sagen die ersten Reviews auf Metacritic? Vor dem offiziellen Release des Spiels erschienen bereits mehrere Testberichte, von denen 6 auch bei Metacritic gelistet werden.

Dort kommt Godfall aktuell, am 11. November um 14:30 Uhr, auf einen Score von 62/100. Der Wert liegt deutlich unter Spielen wie Watch Dogs: Legion (75) oder sogar das Marvel’s Avengers, das immerhin zum Start auf einen Score von 72 kam. Inzwischen ist dieser auf 68 gefallen.

Neben den finalen Wertungen gab es auch etliche Berichte, die derzeit noch komplettiert werden. Auch in diesen kommt Godfall nicht so gut weg. Allerdings können weitere Tests die Wertung auf Metacritic durch die derzeit geringe Zahl von Tests noch stark beeinflussen.

Die aktuelle Bewertung von 62 ist also nur eine Momentaufnahme.

Alle Bewertungen zu Godfall auf Metacritic in der Übersicht

God is a Geek – 85/100

GamesRadar – 70/100

Shacknews – 70/100

Digital Trends – 50/100

TheGamer – 50/100

EGM – 40/100

Wie sehen die Bewertungen in Deutschland aus? Derzeit gibt es noch keine Reviews aus Deutschland, was damit zusammenhängen könnte, dass die PS5 hier etwas später startet. Allerdings konnte Shacknews nach eigener Aussage auf einen PC-Code für ihren Test zurückgreifen.

Ihr schlüpft in Godfall in die Rolle eines mächtigen Helden und schnetzelt euch durch Horden von Feinden und Bossen.

Das sagen die Kritiker über Godfall

In diesem Abschnitt fassen wir euch einige Bewertungen rund um Godfall zusammen und lassen auch Fazits einfließen, die noch keine finale Wertung gegeben haben.

Was wird gelobt? Großes Lob gibt es für das Kampfsystem. Das soll sich großartig anfühlen und auch responsiv spielen. Man soll die Angriffe und die Wucht dahinter wirklich spüren können. Dabei soll Godfall den Kämpfen aus God of War sehr nahe kommen.

Auch die Skill-Trees, die Variation in den Spiel-Stil bringen sollen, werden als abwechslungsreich und tiefgehend bezeichnet. Weiterhin werden die Bosskämpfe und die generelle Idee mit dem Loot-System gelobt.

Die Webseite God is Geek betont zudem die Einsteigerfreundlichkeit von Godfall.

Was wird kritisiert? Schon früh im Spiel soll es sehr grindy werden. Erschwerend kommt hinzu, dass sich alle Missionen, Aufgaben und Kämpfe gleich anfühlen soll. In den Kritiken wird davon berichtet, dass viele Feinde und Mechaniken ständig wiederverwendet werden. Das soll schnell zu Langeweile führen.

Auch wenn die Idee eines Loot-Slasher gut ankommt, soll der Loot generell nicht überzeugen können. Digitaltrends verglich das Spiel eher mit Diablo als Destiny, jedoch soll die Loot-Spirale einfach nicht überzeugen können.

Die Pressezitate

God is a Geek: „Godfall ist eine massive Überraschung. Es leiht sich den Kampf von God of War aus und hat genug Loot, um Diablo erröten zu lassen. Es mag grell aussehen, aber es ist gut gestaltet und hat diesen ‚Einer geht noch‘ -Faktor.

TheGamer: „Godfall ist der Inbegriff eines Launch-Titels. Das vergoldete PS5-Exclusive zeigt die Leistungsfähigkeit der neuen Hardware mit seinen komplizierten, reflektierenden Hallen aus Gold und Obsidian, lumineszierenden Pflanzen und Feinden, die in einem Regen von Partikeln explodieren. „Die nächste Generation ist da“, ruft es in einem Schrei, der über den brachialen Schwertkämpfen kaum wahrnehmbar ist. Unter all dem Glanz und Lärm verbirgt sich jedoch nichts Neues.

Shacknews: „Leider ist das, was im Glanz der Taschenlampe wie ein feines Juwel ausgesehen hat, im Endeffekt nur ein glänzendes Stück Glas, das zu wünschen übrig lässt. Wenn ihr euch ein ziemlich sinnloses RPG-Erlebnis wünscht, das verschiedene Waffen und Ausrüstungsgegenstände bietet, mit denen ihr herumspielen könnt, dann wird Godfall euch zumindest ein paar Stunden Spaß bereiten.“

Digital Trends: „Godfall bietet mit seiner beeindruckenden Optik und seinen wirkungsvollen Kämpfen viel Verheißung, aber diese Höhepunkte gehen in einem spärlichen Dungeon-Crawler verloren, der seine Stärken schnell verspielt hat. Es ist ganz anders als der Klon, den die Fans von Destiny 2 erwartet hatten, aber der Live-Service-Stil hätte vielleicht besser zu seinem Loot-Grinding-Stil gepasst.“

GamesRadar+: „Ein unterhaltsamer Hack- und Slash-Looter, der sich trotz seiner spärlichen und wiederholenden Struktur gut spielt.“

EGM: „Godfalls träger, übermäßig komplizierter Kampf, die unglaublich papierdünne Geschichte und zahlreiche technische Probleme machen ihn zu einem Lowlight des PlayStation 5-Launch-Angebots.“

Falls euch Godfall nicht überzeugen kann, findet ihr in diesem Artikel alle weiteren Launch-Titel der PS5.