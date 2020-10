Sony kündigte heute mehrere ungewöhnliche Spiele für die PS5 an. Darin stecken einige Multiplayer-Spiele – welche sind dabei?

Die Spiele in der Übersicht: Via Twitter teilte der offizielle PlayStation-Account eine kurze Zusammenfassung von Spielen, die man im Laufe der kommenden Wochen und Monate auf der PS5 erwarten kann.

Dabei handelt es sich nicht um riesige Triple-A-Kracher, sondern einige eher ungewöhnlich anmutende Spiele – und die meisten davon bieten eine Multiplayer-Komponente.

Was sind das für Spiele, die da angekündigt worden sind? Wir zeigen sie euch hier in der Übersicht

No Man’s Sky

No Man’s Sky hat eine mittlerweile recht lange Geschichte hinter sich: Das Spiel schürte vor seinem Release riesige Erwartungen, konnte diesen dann aber nicht gerecht werden. Doch anstatt das Spiel aufzugeben, bekam es Update um Update – und gewann so die Gunst seiner Spieler zurück.

In No Man’s Sky kann man die unendlichen Weiten des Weltraums erkunden, die laufend neu generiert werden. Ihr könnt unentdeckte Welten erforschen, per Raumschiff von Planet zu Planet reisen und ungewöhnliche Kreaturen entdecken. Und auch auf PS5 wird das möglich sein – in einer aufgebesserten NextGen-Version. Wer das Spiel schon hat, kann sich das Upgrade kostenlos sichern und seinen Spielstand mitnehmen.

Die neue Version soll unter anderem das haptische Feedback des DualSense-Controllers nutzen, vollere Welten bieten und einen 32-Spieler-Multiplayer unterstützen. Dazu kommen schnelle Ladezeiten und 4K bei 60FPS – wenn der Fernseher das auch hergibt. Außerdem gibt es Crossplay mit allen anderen Versionen.

Wann kommt es? Die NextGen-Version von No Man’s Sky wird ab Konsolen-Launch auf PS5 und Xbox Series X verfügbar sein.

Temtem

Temtem machte Anfang des Jahres als „das Pokémon-MMO“ von sich reden und explodierte auf Steam. Es liefert insgesamt auch viele Parallelen zu der Monster-Reihe. Doch anstatt von Pokémon fangt ihr hier eben Temtem – und das gemeinsam mit euren Freunden.

Bisher war Temtem nur über PC spielbar, ein Konsolenrelease ist für 2021 angedacht. Die PS5 bietet da allerdings die Ausnahme: Temtem wird im Early Access schon dieses Jahr für PS5 verfügbar sein. Dort könnt ihr dann 4 der 6 Inseln besuchen und die im Koop spielbare Kampagne angehen. Dazu kommen Matches gegen andere Trainer, Charakter-Anpassung und die Ausstattung des eigenen Hauses.

Wann kommt es? Der Early Access zu Temtem auf PS5 wird ab dem 8. Dezember verfügbar sein.

Haven

Haven bietet die vielleicht ungewöhnlichste Prämisse aus dieser Reihe. Ihr übernehmt die Rolle eines Liebespaares, das auf einem fremden Planeten ein neues Zuhause gefunden hat. Der Trailer zeigt unter anderem, wie beide über weite Graslande gleiten, gegen Roboter kämpfen und sich Essen beschaffen.

Das Spiel kann solo, aber auch im Couch-Koop gespielt werden. Man kann sich gegenseitig im Kampf unterstützen, es gibt verschiedene Team-Attacken. Außerdem gibt es verschiedene Dialog-Optionen im Verlaufe der Story, bei denen man sich im Koop einig sein muss, in welche Richtung man die Geschichte lenken möchte.

Wann kommt es? Das Spiel erscheint am 3. Dezember auf der PS5 – also noch vor dem PS4-Release Anfang 2021. Bei der Xbox Series X findet man es ab dem selben Datum im Game Pass.

Tribes of Midgard

Bei Tribes of Midgard handelt es sich um ein Survival Action-RPG, dass ihr gemeinsam im Koop bestreiten könnt. Wie der Name schon vermuten lässt, versetzt euch das Spiel in eine nordische, fantastische Welt.

Ihr seid als Wikinger unterwegs und versucht, euer Überleben zu sichern. Das könnt ihr allein tun, aber auch in einem Stamm mit bis zu zehn Wikingern. Das Ziel ist, den Samen des Baumes Yggdrasil zu verteidigen – und immer nachts werdet ihr euch feindlichen Wellen stellen müssen, die dem Baum schaden wollen. Ragnarök rückt dabei Tag für Tag immer näher, und die Feinde werden immer stärker.

In dem Spiel könnt ihr Feinde besiegen, Ressourcen sammeln und die Welt erkunden. Eure Feinde sind dabei Trolle, Dunkelelfen, Wölfe und mehr. Dazu kommen die riesigen, ungewöhnlichen Giganten. Diese Bosse werden die wohl härteste Herausforderung im Spiel und sollen jeder eine einzigartige Aufgabe darstellen.

Wann erscheint es? Tribes of Midgard wurde für 2021 auf der PS5 und bei Steam angekündigt – ein genaues Datum gibt es aber noch nicht.

Und was ist Bugsnax?

Das fünfte Spiel aus dem PS5-Tweet ist ebenfalls ziemlich ungewöhnlich: Bei dem PS5-Launch-Titel Bugsnax handelt sich um ein verrückt aussehendes Action-Adventure. Hier reist ihr auf eine seltsam anmutende Insel, auf der lebende Leckereien ihr Unwesen treiben. Begegnungen mit verrückten Viechern sind garantiert.

Allerdings handelt es sich bei Bugsnax nach aktuellem Stand um ein Singleplayer-Spiel.

Dennoch dürfte es für viele Spieler, die das Glück hatten, sich eine PS5 zu sichern, ein ganz interessanter Titel sein: Denn es erscheint als erstes monatliches PS5-Spiel im Rahmen von PS Plus im November. Dort kann man es sich also ohne weitere Kosten herunterladen, wenn man bereits Kunde bei dem Online-Dienst ist.