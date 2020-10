Xbox-Chef erklärt, wie man den starken Game Pass noch stärker machen will

Der Release der Xbox Series X und Series S steht bevor. Der Xbox-Chef erklärt, mit was für Spielen man den Game Pass in Zukunft noch weiter verbessern will.

Wer hat da gesprochen? Der Xbox Chef Phil Spencer war im Interview mit Gamereactor und sprach dort über Themen rund um die neue Xbox Series X und den Xbox Game Pass.

Denn auch bei den neuen Konsolen wird der Game Pass für einige Spieler ein Argument sein, das für oder gegen einen Kauf spricht. Für die Strategie von Microsoft ist der Pass als „Gamer-Flatrate“ essentiell. Klar, dass man diesen Pass weiter verbessern will.

Dabei erzählte Spencer, was seiner Meinung nach gerade noch im Game Pass fehlt, um das Angebot noch weiter zu verbessern. Im Fokus stehen Spiele für Jedermann.

Was ist der Xbox Game Pass? Ihr könnt euch diesen Service wie ein „Netflix für Gamer“ vorstellen. Ihr zahlt eine Summe pro Monat und habt die Auswahl aus über 200 Spielen, die ihr dann ohne weitere Kosten zocken könnt. Darunter sind neue Spiele wie

Der Pass wird außerdem um Spiele von EA erweitert und wird dadurch noch krasser.

Was feht der Sammlung noch?

Das sagt Spencer: Im Interview mit Gamereactor wurde Spencer gefragt, ob er mit der aktuellen Aufstellung zufrieden wäre, oder ob es ein bestimmtes Genre oder eine bestimmte Art von Studio gäbe, das seiner Meinung nach noch fehlt.

Wenn wir uns anschauen, was die Leute auf der Xbox spielen, was die Game Pass-Abonnenten spielen, dann denke ich, was in unserem Portfolio fehlt, sind Casual-Inhalte mit einem breiten Publikum. E-Rated-Inhalte sind keine Stärke von uns. Wir haben natürlich Minecraft und wir haben einige andere Franchises. Aber wenn ich darüber nachdenke, die kreative Palette, die unsere Teams haben, zu erweitern, halte ich das für äußerst wichtig.

Mit E-Rated-Inhalten meint Spencer eine E-Wertung beim Entertainment Software Rating Board (ESRB). Die E-Kategorie entspricht „Everyone“, ist also für jeden geeignet. Einzige Einschränkung dabei ist, dass Spiele mit E-Rating dann ab 6 Jahren geeignet sind. Das eC-Rating wäre für Kinder ab 3 Jahren geeignet.

Dazu erklärte Spencer, dass Teams, die neue Geschichten erzählen können und Franchises aufbauen, immer gefragt sind und man in Zukunft weitere Entwickler aufnehmen wird, die sowas können.

Mehr Singleplayer für den Game Pass

Wie sieht’s mit Singleplayern aus? Spencer betont, dass auch Einzelspieler-Games eine wichtige Rolle im Game Pass spielen. Für das Game-Pass-Abonnement könnten Spiele wirklich stark sein, die einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben. Danach könnten Leute dann das nächste Spiel spielen.

„Vielleicht sind das narrative Einzelspieler-Spiele. Ich habe gerade Tell Me Why, ein fantastisches Spiel von DontNod, beendet.“

Dazu erklärt er, dass er im Game Pass einen Mix aus Multiplayern und Singleplayern haben will, die alle gespielt werden. Und nicht nur die ein, zwei Spiele, die dann alle zocken.

Welche Spiele fehlen euch noch im Game Pass? Meint ihr, ein bestimmtes Genre kommt zu kurz und hat Spencer mit seiner Einschätzung recht?

