Ebenfalls interessant ist, dass ihr jetzt Spiele in eurer Bibliothek umsortieren und verbergen könnt. So könnt ihr schneller durch eure Bibliothek navigieren und Spiele verstecken, die ihr aktuell ohnehin nicht zockt. Auch könnt ihr euch jetzt im Chat stumm schalten, die Lautstärke anpassen oder eure Kollegen leiser stellen.

Das steckt noch drin: Mit dem Update könnt ihr etliche Feineinstellungen an eurer Konsole vornehmen. So könnt ihr dank verbessertem Game-Base-Menü schneller auf Inhalte zugreifen oder könnt Vorab-Downloads aktivieren, falls ihr mal nicht ewig auf ein Update warten wollt. MeinMMO-Autor Philipp Hansen hatte sich in seiner Kolumne über die umständlichen und verschachtelten Menüs der PS5 geärgert.

Solltet ihr also eine PS5 besitzen und spielt gerade ein tolles exklusives Spiel, dass es nur für die PS5 gibt, dann könnt ihr eure Freunde das Spiel via Share-Play auch auf der PS4 ausprobieren lassen. Bisher funktionierte das nur innerhalb einer Konsolen-Generation.

