PS5 soll wohl mit dynamischer Musik auf eure Emotionen reagieren

Während wir auf den PS5 Release oder zumindest aufs Design warten, veröffentlicht Sony weiter fleißig Patente. Laut neuestem Patent könnte die PS5 bald eure Musik dynamisch steuern.

Woher stammen die Informationen? Es handelt sich um ein Patent, welches über patentscope veröffentlicht worden ist. Diese Patente beschreiben Ideen und Entwürfe von Sony, die aber nicht zwingend Einzug in die PS5 haben müssen.

Es ist aber interessant, was in diesem Patent steckt. Denn Musik spielt für viele Spieler eine wichtige Rolle – vor allem, wenn es um Emotionen geht. Wie genau die PS5 die Aufgabe für die Musik übernehmen oder was sie genau tun soll, das erklären wir euch.

Die PS5 soll Musik entwerfen können? So sieht zumindest das Diagramm aus, wie Sony sich das vorstellt. Quelle: patentscope.wipo.int

Der perfekte Soundtrack dank KI – Wie geht das?

Vor dem eigentlichen Prozess füttert man die künstliche Intelligenz mit Metadaten: So soll das System zwischen bestimmten Bereichen unterscheiden können:

Zwischen Charakteren wie Hauptperson, Partner, Bossgegner, Zauberer etc.

Aktivitäten wie Kampf, Erholung oder Planung

Oder welche Gebiete es gibt, wie Wald, Stadt oder Wüste

Wie genau soll das funktionieren? Sony beschreibt in seinem Patent die einzelnen Schritte, die das System durchführen soll, damit die Spieler die richtige Musik hören können:

Zuerst sammelt das System Daten von der fertigen Musik, die das Spiel besitzt. Im nächsten Schritt zerlegt das System die Musik in seine Bestandteile: Melodien, Harmonien und Rythmen.

Im dritten Schritt sammelt das System emotionale Daten. Dabei sollen auch Reviews, Postings oder Texte ausgewertet werden, damit die Emotionen besser erfasst werden können.

Abschließend verbindet eine künstliche Intelligenz (convolutional neural network) die Musik-Metadaten mit der Analyse zu den emotionalen Daten.

Was macht die künstliche Intelligenz noch? Sie analysiert das Spiel selbst: Die einzelnen Gebiete, die Emotionen und welche Komponenten für das Spiel charakteristisch sind:

Die Orte, Eigenschaften oder Zaubersprüche werden dann mit den emotionalen Daten verknüpft

Jeder einzelne Charakter, Landschaften oder Szenen haben ein spezielles Musikmotiv, welches das System erkennen kann.

Die analysierten Daten können dann wiederum mit den Emotionen des Spielers verbunden werden

Spiele wie Horizon Zero Dawn setzen auf eine geschickte Kombination aus Emotionen und Musik. Dank KI könnte das bald viel dynamischer laufen.

Emotionen als wichtigstes Element für Musik

Die künstliche Intelligenz soll mit einiger Übung erkennen können, welche Musik zu welchem Zeitpunkt am besten abgespielt werden sollte und kann auch schon „vorausplanen“:

Kommt nach dem aktuellen Levelabschnitt eine düstere Höhle, könnte das Spiel dank künstlicher Intelligenz die Musik schon vorher emotional einleiten.

Laut Patent kann euch die Künstliche Intelligenz immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Musik anbieten.

Sony betont im Patent, dass die Emotionen der Spieler an oberster Stelle stehen und für die Musik sehr wichtig seien. Dazu gehören beispielsweise Gefühle wie Freude, Zärtlichkeit, Friedfertigkeit, aber auch Nostalgie oder Schmerz.

Und neben interessanter Musik könnten es dank der sehr schnellen SSD in der PS5 und Xbox Series X auch Features ins Spiel schaffen, die die Entwickler immer streichen mussten. Denn Spieler mögen Ladezeiten überhaupt nicht:

PS5 und Xbox Series X: Mehr Features in neuen Spielen? Das spricht dafür

PS5 Release – Gibt es noch weitere Patente?

Es tauchen immer mehr Patente zur PS5 auf

Sony hat mittlerweile schon mehrere Patente rund um die PlayStation eingereicht:

Was denkt ihr darüber? Würde es euch gefallen, wenn eine künstliche Intelligenz die Musik eures Spiels steuert und ihr möglicherweise immer die perfekte Musik hört, oder sollen lieber die Entwickler bestimmen, was passiert?

Ihr wollt mehr über die PlayStation 5 erfahren und wissen, was mittlerweile alles zur neuen Konsole von Sony bekannt ist? Dann schaut in unsere Übersicht. Hier haben wir alle wichtigen Informationen rund um die PS5 für euch zusammengefasst.