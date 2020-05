Während von der PS5 noch nicht mal das Design bekannt ist, werden interessante Patente entdeckt. Dieser Assistent könnte euch beim zocken beraten.

Woher stammen die Informationen? Es handelt sich um ein Patent, welches beim US Patent Office eingereicht worden ist. Da es sich um ein Patent handelt, heißt das nicht, dass Sony diese Idee bis zum PS5 Release im Winter 2020 wirklich umsetzt.

Dennoch ist es interessant, sich das Patent einmal genauer anzusehen. Denn die Idee hinter dem im Patent vorgestellten Assistenten ist für die meisten Spieler ziemlich spannend.

PS5 könnte bei der richtigen Waffenwahl helfen

Wie funktioniert der Assistent? Der im Patent vorgestellte Assistent besitzt ein sogenanntes „Game Play Effectiveness Modul“, auf deutsch in etwa ein Modul, was das Gaming effizenter gestalten soll.

Die Metrik hinter dem Assistenten. Das Spiel vergleicht Eingaben mit einem möglichen Optimum.

Dieses Modul vergleicht eure Aktionen im Spiel mit einer Datenbank und kontrolliert, welche Aktionen an dieser oder der folgenden Situation am sinnvollsten wäre. Laut Patent soll das dann so funktionieren:

Der Assistent sammelt Daten über Aktionen, diese werden dann auf einem speziellen Server analysiert.

Anhand der Daten berechnet der Assistent, wie viel Zeit ihr voraussichtlich mit der ausgerüsteten Waffe für den Abschnitt brauchen werdet.

Zusätzlich schlägt er euch beispielsweise eine alternative Waffe vor, mit welcher ihr den Abschnitt schneller schaffen könntet.

Der Assistent erkennt außerdem, wenn ihr mit einer Waffe eine absolute Niete seid, und schlägt euch auch hier eine Alternative vor.

Ih

Was soll der Assistent noch können? Der Assistent soll auch beim Zeitmanagment helfen: Ihr überlegt noch den nächsten Abschnitt zu spielen, aber in 30 Minuten startet eure Lieblingsserie im Fernsehen? Die PS5 weist euch darauf hin, dass man für den Abschnitt deutlich länger brauchen würde. Inwieweit hier PS5 und zum Beispiel ein Kalender verknüpft werden können, ist nicht bekannt.

Das Patent klingt schon ziemlich cool und könnte das Gaming erleichtern, wenn dieser Assistent tatsächlich kommen würde. Dabei bräuchte die PS4 nur zwei Dinge und man müsste die PlayStation 5 gar nicht mehr (oder nicht sofort) kaufen:

Wer braucht PS5? Mit diesen 2 Dingen wären viele auch mit der PS4 noch glücklich

PS5 Release – Gibt es noch weitere Patente?

Sony hat mittlerweile schon mehrere Patente rund um die PlayStation eingereicht:

Ihr wollt mehr über die PlayStation 5 erfahren und wissen, was mittlerweile alles zur neuen Konsole von Sony bekannt ist? Dann schaut in unsere Übersicht. Hier haben wir alle wichtigen Informationen rund um die PS5 für euch zusammengefasst.